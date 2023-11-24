國泰：疫後重建進展佳　擬明年增聘5千人

顧客及商務總裁劉凱詩（左一）、財務總裁沈碧嘉（右一）

財務總裁沈碧嘉說，目前招聘人手計劃進展良好，今年的培訓活動已按年增加一倍以上，相當於疫情前的水平，預計明年再增逾倍。國泰今年增聘約4,000人，按年增長約2成，並計劃明年再增兵5,000人。

客運年底料恢復至疫前70%

沈碧嘉說，客運需求非常強勁，到今年底，客運航班將恢復至疫情前70%，覆蓋約80個目的地，明年繼續重建運力。

十月底停泊的飛機有13架，較6月底的25架減少，沈碧嘉說，有關數字未來幾個月會逐步減少。

貨運方面，顧客及商務總裁劉凱詩表示，貨物收益率比起2021及2022年高位回軟，但依然高過2019年水平。而且過去幾年投入大量資源在解決方案，未來會繼續專注於此，以維持收益率表現。她提及這個傳統旺季，特別是過去幾周電子商務貨物的需求分外強勁，希望勢頭維持強勁，集團會靈活應對。供應鏈及天氣的挑戰猶存，但目標貨運運力今年底達到疫情前的85%。

機票幾時減價？

劉凱詩坦言，目前需求依然大於供應，但相信供需關係會逐步平衡，國泰亦正在增加航班供應，預期機票價格會持續正常化。不過，通脹高企為國泰及其他同行都帶來挑戰，並推高服務的成本，現在判斷明年機票價格為時尚早，但集團會維持其競爭力。

適時考慮恢復派息

集團日前預計，2023年下半年溢利將超越上半年水平，全年將實現綜合溢利，那麼何時會向普通股股東恢復派息？沈碧嘉說，感謝政府及股東在疫情期間的支持，重申下月將贖回50%的優先股，於明年7月底前贖回餘下優先股，並將根據經營環境及財務業績，考慮在適當的時間支付普通股股息。