港交所將印尼證交所納入認可證券交易所名單

這次納入是繼香港交易所與印尼證券交易所於7月份簽署了合作備忘錄之後的又一舉措，合作備忘錄探討雙方在多個領域展開合作，包括跨境上市的安排。

香港交易所上市主管伍潔鏇表示，很高興將印尼證券交易所納入認可證券交易所名單。她指，印尼證券交易所是東南亞地區領先的交易所之一，是許多印尼國有企業以及東南亞地區優質創新型企業的集資地，涵蓋科技、消費以及醫療健康行業。這次的納入將支持香港印尼兩地潛在跨境上市安排，為印尼企業提供接觸更廣泛的區域和全球投資者的機會，為它們提供推動業務增長及提高市場知名度的平台。這也將進一步豐富香港交易所的產品生態圈，為香港市場的投資者提供更廣泛的投資機遇，鞏固香港作爲亞洲首要國際金融中心的地位。

隨着印尼證券交易所以及早前沙特交易所的加入，目前香港交易所的認可證券交易所名單上共有17間海外證券交易所，遍布全球16個國家。完整名單可在香港交易所網站查閱。聯交所將不時更新認可證券交易所的名單，如有其他海外證券交易所達到聯交所的監管架構要求，將被納入該名單。