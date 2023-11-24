港交所將印尼證交所納入認可證券交易所名單
2023年11月24日 17:13
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香港交易所(00388)宣布，已將印尼證券交易所納入其認可證券交易所名單，今後在印尼證券交易所主板市場上市的公司可以在香港申請第二上市。
這次納入是繼香港交易所與印尼證券交易所於7月份簽署了合作備忘錄之後的又一舉措，合作備忘錄探討雙方在多個領域展開合作，包括跨境上市的安排。
香港交易所上市主管伍潔鏇表示，很高興將印尼證券交易所納入認可證券交易所名單。她指，印尼證券交易所是東南亞地區領先的交易所之一，是許多印尼國有企業以及東南亞地區優質創新型企業的集資地，涵蓋科技、消費以及醫療健康行業。這次的納入將支持香港印尼兩地潛在跨境上市安排，為印尼企業提供接觸更廣泛的區域和全球投資者的機會，為它們提供推動業務增長及提高市場知名度的平台。這也將進一步豐富香港交易所的產品生態圈，為香港市場的投資者提供更廣泛的投資機遇，鞏固香港作爲亞洲首要國際金融中心的地位。
隨着印尼證券交易所以及早前沙特交易所的加入，目前香港交易所的認可證券交易所名單上共有17間海外證券交易所，遍布全球16個國家。完整名單可在香港交易所網站查閱。聯交所將不時更新認可證券交易所的名單，如有其他海外證券交易所達到聯交所的監管架構要求，將被納入該名單。