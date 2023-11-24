咁樣搶生意！Golden Goose擬上市　銀行家着4600元污糟鞋氹客

外媒引述知情人士透露，為爭奪以「小髒鞋」聞名的意大利豪華鞋履製造商Golden Goose「金鵝」首次公開招股(IPO)機會，銀行家們穿着該公司價值600美元(約4,680港元)的運動鞋出席提案會。

據知情人士透露，上周約有十幾家銀行試圖在Golden Goose的意大利米蘭潛在上市大刁中分杯羹。銀行家表示，對該公司的估值為30億至40億歐元。

知情人士又指，至少20名投資銀行家在進行提案時穿着Golden Goose運動鞋。一位人士表示，他必須趕到該品牌的米蘭旗艦店買一雙，不過之後才發現其幾個競爭對手已經做了同樣的事。

外媒6月時報道，Golden Goose母企Permira正考慮出售其在2020年以13億歐元收購的業務。知情人士稱，該公司現已將重點轉向潛在上市。

Golden Goose運動鞋主打髒舊風格，鞋身配上大星星標誌，美國著名歌手Selena Gomez和Taylor Swift等名人都曾穿着。知情人士稱，在IPO提案會上，銀行家都希望在潛在上市大刁中奪得一席之地，因此以運動鞋配搭配西裝，為客戶留下深刻印象，是一種常見策略。