陳浩濂：推動人民幣櫃台納入港股通　增港股人民幣計價交易

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，港府會聯同監管機構繼續全力深化兩地金融市場互聯互通，推動實施將人民幣櫃台納入港股通，促進香港股票人民幣計價交易，同時繼續推動落實離岸國債期貨的措施，並增加人民幣投資產品種類，加強香港離岸人民幣中心地位，助力人民幣國際化進程。

他指，港府亦會繼續與內地商討互聯互通各項擴容增量方案和完善安排，包括進一步完善債券通，以及增加滬深港通的產品類別和交易機制，為香港資本市場持續注入新動力，並進一步鞏固香港連接國內外金融市場的角色。

他提到，「互聯互通」自去年得到多項突破，引進多項創新產品，當中包括滬深港通合資格股票範圍相繼擴展至交易所買賣基金、在香港主要上市的外國公司和更多滬深上市公司的股票，便利內地和國際投資者開展多元化的全球資產配置，同時吸引希望吸納內地投資者的優質外國公司來港上市，提升香港融資平台的競爭力。

內地與香港利率互換市場互聯互通(簡稱互換通)北向交易於今年5月啟動，他指，這讓互聯互通安排擴展至衍生品領域，讓國際投資者透過便捷及安全的渠道管理人民幣債券的利率風險，提升內地金融市場對外開放的深度及廣度。

至於中港兩地監管機構在今年8月就推動大宗交易納入互聯互通機制達成共識。陳氏透露，會繼續與有關內地部委和機構緊密聯繫，盡快落實有關安排。引進大宗交易安排可提升大額股份交易成交價格和時間的確定性和透明度，既讓投資者更有效地管理其資產配置和減低交易成本，同時亦減低有關交易可能對自動對盤市場所帶來的價格影響。