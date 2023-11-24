翠華中期純利少賺83%　預告全新形象回歸中環

經過3年多疫情，翠華都明本港市民消費模式轉變，就講明會繼續積極推廣外賣服務。但眼見大灣區發展迅速，翠華就計劃今年下半年在大灣區開設新餐廳；至於新加坡市場，亦正籌備在明年首季開設第四間餐廳，未來仲會繼續審慎尋求在新加坡及其他東南亞地區發展的機會。

不得不提的是，集團秉持審慎的財務管理政策，唔係得個講字，從2012年在港上市所得款項淨額之中，保存至今仲有5,600萬元未用就知。公司原本就打算用呢筆錢作為在上海及華南地區建設新中央廚房嘅資金，但由於疫情帶來的不利因素及影響，進一步落實計劃的良好時機遲遲未出現，之前在年報就講過預期未實現計劃將於2026年12月前悉數完成，而今次中期業績就轉咗口風啦，公司將評估繼續進行未實現計劃是否可行喎，相信都係天意嚟。

業績方面，翠華集團截至今年9月底止半年賺674.7萬元，按年減少83.49%；每股盈利0.49仙，中期息每股1仙。而去年同期，翠華錄得一次性收益，包括出售持作銷售資產收益8,424.4萬元，以及政府補助1,841.7萬元。