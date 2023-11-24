余偉文：香港強大外匯緩衝為市場帶來十足信心

金管局總裁余偉文表示，縱然挑戰重重，香港金融體系維持穩健強韌，聯繫匯率亦非常穩定。他指，1993年香港的外匯儲備只有380億美元，現在則高達4,200 億美元，強大的緩衝為市場帶來十足的信心；強調香港的銀行體系保持穩健，流動性及資本維持充裕。

余偉文於一網上廣播節目表示，金管局一直堅守居安思危原則，例如在2008至2009年的環球金融危機中，當時只需跟從預案應變，不需要再額外召開冗長的會議討論應對方案。當然，每個危機出現的形式都不同，所以金管局會靈活應對，例如2019社會事件中流言四起，金管局便則利用社交媒體在2至3時內迅速平息謠言。

亞洲及新興市場經濟方面，他指亞洲在三方面對全球經濟作出貢獻：第一是繼續成為全球經濟的增長引擎，不但是中國、印度，還有東盟地區；第二是在氣候轉型上擔當重要角色；第三是推動數碼創新。新興市場與先進經濟體的利率周期步伐不一，以及所引致的資本流動現象，疊加經濟增長、通脹和匯率等一籃子問題，都是國際間需要攜手合作去處理。

他又指，中央銀行傾向保守及規避風險，但如果抱著這種心態發展金融科技則難以成功。要發展數碼創新，要適度地開放思維，「過程中很可能會遇到挫敗，但這都是寶貴的經驗」。

金管局近年也積極推動數碼化，也推行了不少跨界別、跨地域合作，未來這也是我們的其中一個發展重點。希望透過金融科技便利市民生活，例如優化跨境支付是其中一環。值得一提的是，金管局創建了一個新世代的金融數據基建平台，幫助中小企更容易獲得融資。