鰂魚涌華蘭花園劈價百萬獲承接　兩房戶515萬沽

港島私人屋苑都要劈價吸客。鰂魚涌華蘭花園兩房單位，累減115萬元後，以515萬元成交，略低於市價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌華蘭花園芝蘭中層F室，實用面積約379方呎，兩房間隔，原先以630萬元放售，最終以515萬元成交，呎價約13,588元，略低於市價。

●中原林龍南表示，北角和富中心3座中層B室，實用面積約1,073方呎，套三房連工人套房間隔，享海景，10月底租客遷出後以1,780萬元放盤，最終以1,650萬元沽出，累減130萬元，呎價約15,377元，新買家為用家。

●中原盧鏡豪透露，鴨脷洲海怡半島11月暫錄7宗買賣，屋苑30座中高層H室，實用面積約687方呎，三房間隔，望內園景，今年9月放盤開價1,000萬元，最終以937萬元成交，呎價約13,639元，新買家為用家。

－－－－－

九龍區

●利嘉閣陳鴻信稱，荔枝角美孚盈暉臺2座中層G室，實用面積約480方呎，兩房間隔，以738萬元成交，呎價約15,375元，原業主在2016年以約630萬元買入，帳面獲利約108萬元。

●利嘉閣郭永峰指，荔枝角居屋荔欣苑C座中層5室，實用面積約535方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場叫價550萬元，議價後以503.8萬元售出，呎價約9,417元。

●美聯蕭偉祥表示，九龍塘又一居2座低層B室，實用面積約652方呎，原則套三房間隔，獲用家承接，成交價1,080萬元，呎價約16,564元，原業主於2015年11月以1,038萬元購入，帳面獲利42萬元，或升值約4%。

－－－－－－

新界區

●祥益謝利官指，天水圍居屋屏欣苑B座中層4室，實用面積約382方呎，兩房間隔，原業主累減12萬元，區內綠表客考慮到上述屋苑可承做較長年期的按揭，未補價第二市場以348萬元購入，呎價約9,110元。

●利嘉閣黃靜顏稱，粉嶺居屋嘉盛苑D座低層7室，實用面積約438方呎，兩房間隔，未補價第二市場原先叫價410萬元，終以375萬元易手，呎價約8,562元。

●中原歐偉基指，大圍11月暫錄約16宗二手買賣，盛薈2座南翼中層C室，實用面積約784方呎，套三房間隔，望山景，原先叫價約1,200萬元，議價後以1,180萬元獲承接，呎價約15,051元，新買家為區內換樓客。

●中原敖國偉表示，沙田中心東寧大廈中層A室，實用面積約288方呎，兩房間隔，有裝修，放盤時叫價約460萬元，議價後以438萬元沽出，呎價約15,208元，新買家為上車客。

●中原曾展鵬稱，沙田河畔花園11月暫錄約5宗買賣，屋苑E座中層2室，實用面積約269方呎，兩房間隔，放盤時叫價約350萬元，議價後以335萬元易手，累減15萬元，呎價約12,454元，新買家為年輕上車客。

●中原黃偉杰表示，馬鞍山迎海．星灣19座中層H室，實用面積約794方呎，套三房間隔，望海景，開價約1,500萬元，議價後以1,365萬元易手，呎價約17,191元，新買家為長線投資者。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山新港城C座高層1室，實用面積約490方呎，三房間隔，望樓景，放盤3個月，放盤678萬，減40萬元，獲買家以638萬元承接，呎價約13,020元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山薈朗2座高層B2室，實用面積約225方呎，開放式間隔，放盤3個月，叫價350萬元，獲買家以305萬元獲承接，呎價約13,556元，約7年帳面虧蝕14萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢蠔涌村單號全幢村屋，六房間隔，望山景，連天台，以1,480萬元沽售，原業主於2003年4月購入上址，當時作價457萬元，持貨約20年帳面獲利1,023萬元。

●中原柯勇稱，將軍澳11月暫錄得96宗二手買賣，按月增約17%，其中THE PARKSIDE的1座低層A室，實用面積約1,087方呎，套四房間隔，另設工人套房，以1,800萬元易手，呎價約16,559元。

－－－－－－