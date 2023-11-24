天水圍新盤受捧迅速加推163伙　周末7貨尾盤共推售244伙

新界焦點樓盤的收票反應熾熱，發展商趁勢迅速加推。天水圍新盤最新公布加推價單2號共163伙，折實平均呎價約11,633元。另外，周六及周日有至少7個貨尾盤合共推售約244伙，包括紅磡項目將於周日賣18伙。

●天水圍YOHO WEST加推163伙

●觀塘凱滙第2期三房戶重售 做價9個月平19%

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH周日賣18伙

●高才通斥資1,600萬元購入沙田星凱‧堤岸三房

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸，周五(24日)售出2座9樓C室，實用面積850方呎，三房套間隔，以1,600.4萬元成交，呎價約18,828元。據悉，買家為內地專業人士，剛獲政府批出「高才通」，受惠於「先免後徵」的減印花稅措施，鍾情項目鄰近港鐵火炭站，方便往來中港兩地，故購入單位作自住之用。

●鰂魚涌THE HOLBORN開放式戶售590萬元

●大埔白石角University Hill第2A期月內累沽19伙

●旺角利奧坊‧壹隅特色戶呎價約27,540元

●啟德海灣第1期兩房售905.9萬元