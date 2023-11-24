天水圍新盤受捧迅速加推163伙 周末7貨尾盤共推售244伙
2023年11月24日 21:59
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新界焦點樓盤的收票反應熾熱，發展商趁勢迅速加推。天水圍新盤最新公布加推價單2號共163伙，折實平均呎價約11,633元。另外，周六及周日有至少7個貨尾盤合共推售約244伙，包括紅磡項目將於周日賣18伙。
●天水圍YOHO WEST加推163伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，周五(24日)晚上加推價單2號，提供163伙，折實平均呎價約11,633元。發展商指，新一批首度推出的內園景及向南望天水圍公園單位，定價反映座向與景觀的不同，屬原價加推。加推單位戶型涵蓋一房至三房，折實價介乎351.94萬至1,099.82萬元，折實呎價由10,159至$16,701元。是次入場單位為第2A座5樓A6室，實用面積303方呎一房間隔，折實呎價約11,615元。
●觀塘凱滙第2期三房戶重售 做價9個月平19%
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，周五(24日)重新售出一伙早前遭終止交易的三房單位，計及車位價值後，最新成交價較9個月前賣平19%。該單位為第3座6樓F室，實用面積909方呎，最新連同1個車位以1,700萬元成交。車位價值305萬元，亦即撇除車位後，單位做價為1,395萬元，較今年2月成交價1,727.1萬元，下跌332.1萬元或約19%。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH周日賣18伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，將於周日(26日)發售18伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，將發售單位折實入場費為447.03萬元，為6樓H室，實用面積256方呎，屬一房間隔。連同該盤計，整個必嘉坊系列已推出的3期至今共沽出450伙，套現約27.4億元，平均成交價約692.38萬元。項目最新與美聯物業合作推出優惠。
●高才通斥資1,600萬元購入沙田星凱‧堤岸三房
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸，周五(24日)售出2座9樓C室，實用面積850方呎，三房套間隔，以1,600.4萬元成交，呎價約18,828元。據悉，買家為內地專業人士，剛獲政府批出「高才通」，受惠於「先免後徵」的減印花稅措施，鍾情項目鄰近港鐵火炭站，方便往來中港兩地，故購入單位作自住之用。
●鰂魚涌THE HOLBORN開放式戶售590萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，最新以590.65萬元售出B座28樓B9室，實用面積221方呎，開放式間隔，呎價約26,726元。
●大埔白石角University Hill第2A期月內累沽19伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，周五(24日)以590.31萬元售出漾景閣第1座的2樓B8室，為實用面積376方呎，屬一房連書房間隔，呎價約15,700元。資料顯示，該期數月內已累售約19伙。
●旺角利奧坊‧壹隅特色戶呎價約27,540元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，最新招標售出2座3樓D室特色戶，實用面積187方呎，連131方呎平台，開放式房間隔，成交價515萬元，呎價約27,540元。
●啟德海灣第1期兩房售905.9萬元
由嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，周五(24日)沽出2A座35樓F室，實用面積427方呎，兩房間隔，成交價905.9萬元，呎價約21,215元。