美股早段靠穩　道指升56點　感恩節翌日提前3小時收市

周五(24日)為感恩節翌日，美股提前3小時收市，三大股市指數於早段向好，道指升56點，報35,330點；標指升2點，報4,599點；以科技股為主的納指大致持平，報14,266點。港股夜期報17,614點，升23點，高水55點。

隨着美國加息周期即將結束，市場估計聯儲局將於明年某個時間點開始減息。按照常理，屆時美國國債的孳息率曲線將會逐步正常化，即長期國債的孳息率將會重新高過短期國債，意味目前「債息倒掛」的情況完全逆轉。

ING銀行美洲地區研究主管Padhraic Garvey估計，10年期美債相較2年期美債的息差溢價，將會在明年達到1厘，假如美國的財政赤字繼續惡化，不排除息這種期限溢價一步擴大，令債息曲線陡化；惟仍料明年10年期美債息料將回落至4厘以下。

ING估計，當聯儲局開始展露出減息意願時，短期利率就會跳水，一般在減息前3個月，2年期美債孳息率會在短時間內下跌一厘。據ING的推算，當聯儲局的政策利率(聯邦基金利率)降至3厘時，10年期債息的合理水平大約在4厘左右，但由於減息帶來的市場趨勢會使利率進一步下行，不排除跌至3.5厘附近。

企業消息方面，電商巨頭亞馬遜斥14億美元收購掃地機械人公司iRobot的交易有新進展，消息人士稱，該交易將會獲歐盟反壟斷監管機構無件批準。iRobot股價早段曾升30.29%。與此同時，亞馬遜卻因為歐洲多地員工擺工而受困擾，其股價早段跌0.11%。

外媒引述消息指，英偉達專為應對出口禁令而研發的「中國版」人工智能(AI)晶片，需要等到明年首季才正式發布。據了解，英偉達為了繞過美國的出口管制，正在研發3款效能較弱的「閹割版」晶片，分別是H20、L20及L2，其中H20可能要等到明年2月或3月才推出。英偉達股價曾升0.1%。