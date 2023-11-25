搶人才！獵頭公司：7種「獨角獸」能在面試脫穎而出

外媒報道，知名獵頭公司Vanderbloemen Search行政總裁William Vanderbloemen表示，在過去15年間，曾與逾3萬人進行面試，將優秀人才稱為「獨角獸」，並分享7種最稀有的「獨角獸」，包括具備果斷、好奇、真誠等特質的求職者，通常能在面試中脫穎而出。

Vanderbloemen稱，獵頭公司並非只為企業尋找員工填補空缺，而是尋找具備「才華洋溢的未來領導人」，認為普遍具備以上特質的人，就像獨角獸一樣稀有。

他分享7種在企業中最稀有的「獨角獸」，一是「快速果斷的獨角獸」，指快速並非對所有事情都說「是」，而是果斷分辨哪些事情需要馬上回覆、哪些事情不需要；二是「真誠的獨角獸」，企業並非希望擁有一個完美的員工，更重要的是，當你把工作失誤時，會開誠布公的認錯。

此外，遇到問題，拒絕成為受害者，以及花費精力克服這些挑戰的人，是不可替代的，就像是「解決者獨角獸」；至於「了解自己的獨角獸」、「好奇的獨角獸」、「好人緣的獨角獸」、「效率高的獨角獸」等特質的人，也有機會在面試中脫穎而出。