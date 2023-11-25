陸秉鈞：解讀英偉達業績　有咩過人之處？

萬眾矚目的AI晶片龍頭英偉達公布了第三季度業績，業績整體表現超出市場預期，繼續「靚爆鏡」!

超預期收入帶動毛利率創記錄

先談總收入。自上次業績公布後，管理層將本次收入指引上調至超出市場預期的160億美元。由於比當時候市場大部分預期還樂觀，所以至今市場平均預期也是非常接近這個收入金額，結果公布出來的真實數字是181.20億美元，按年增長205.5%，收入超出預期這麼多，其他項目自然也是明顯高於預期的了。淨利潤是92.43億美元，增長1,259%(這是一個在大公司業績很難想像的增長比例)，超出預期的72億美元；毛利率(以GAAP算)達74%，也超出指引預期上限(71至72%)，也再創下公司記錄新高。

四大業務向數據中心越發傾斜

要仔細分析它的業績，可以從它四大業務和比重來了解，這裡先簡單扼要將重點列出來：

「數據中心業務」繼續保持按年按年「爆發性」增長，達到145.14億美元，遠超市場預期的128.2億美元，對公司收入貢獻佔比上升至80.1%；「遊戲業務」也持續受惠於大環境的回暖，同時實現按年和按季百分比雙位數字增長。達到28.56億美元，同樣優於市場預期的26.5億美元。但對公司總收入貢獻佔比為15.7%，呈現按季下降，減少了2.7%。

「專業可視化業務」按年恢復增長，按季也保持增長，達到4.16億美元，略優於市場預期的3.91億美元，對公司總收入貢獻佔比為2.3%；

「汽車領域業務」按年保持增長，按季也重現增長，達到2.61億美元，但略差於市場預期的2.63億美元；對公司總收入貢獻佔比為1.4%。

另外，「其他」對公司總收入貢獻佔比為0.4%，佔比少於1%，沒有比較意義。

不考慮前兩者，由於後三者比重加起來不足5%，基本上英偉達的成績可以直接理解為「數據中心業務」作「主菜」、「遊戲業務」作「配菜」去理解。

管理層對增長派「定心丸」，股價仍添壓

最為搶眼的「數據中心業務」，按年繼續達到三位數字的279%增長，這是因為上年這時間ChatGPT熱潮還未正式廣泛使用，AI熱潮尚未開始的低基數效應所致。但是，本次按季增長仍然顯示達到高雙位數字的41%增長，這可以看出第三季度的成績對比第二季甚是理想，顯示業務正踏入高速增長階段。此業務主要受惠AI熱潮所帶動，在年初ChatGPT掀起熱潮後，企業對生成式AI的需求也出現爆發性增長，這個增長動力至第三季仍然持續高速發展，完全不受高端晶片禁止出口到中國的影響。只是一個季度，原有的AmpereGPU架構的晶片(A100)由售價更高毛利更深的HopperGPU架構的晶片(H100)所取代，後者成為第三季度的主要銷售貢獻。上次業務公布後，筆者說「在英偉達在技術實力對此業務近乎壟斷，鑑於增長勢頭強勁，預料在之後的至少兩季，此業務的增長勢頭仍然會持續一段時間」。儘管管理層表示接著一季將受到受限制出口的國家業務會出現大幅倒退的情況(佔公司此分類業收入的20%~25%，但管理層對於銷售仍然充滿信心，認為其他地區的增長足夠彌補，同時更給出指引第四季度的總收入向200億美元進發，按季增長仍然維持雙位數字增長，相信「數據中心業務」仍然是收入貢獻關鍵。

這次英偉達再次給出「數據中心業務」，加上指引行業增長概念下，在業績公布後首天交易的股價卻在高開後不升反跌，當天收報487.16，下跌超過2%。現價是趁低吸納的機會還是暗藏隱憂?下周我們再繼續分析。筆者今夜(本周五)18:30將於公司尖沙咀體驗店進行英偉達的分析講座，若想提前了解，屆時歡迎來臨出席。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)