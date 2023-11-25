專家樓評：外地專才來港置業　申請按揭全面睇

為了吸引更多外地人才留港發展，政府推出了多項措施，當中包括放寬外來人才的置業印花稅，由之前的「先徵後退」改成「先免後徵」，亦即是符合指定輸入人才計劃的人士，不用居港滿7年及不用取得香港永久居民資格，購入物業時，便可享有等同香港永久居民相同的首次置業人士從價印花稅率，但如若最後未有成為香港永久居民，便需補繳「新住宅印花稅」(NRSD)及買家印花稅(BSD)的稅項。除了稅率外，按揭申請上，都與永久居民相同，最高可以申請九成按揭。

海外收入按揭成數撤限

現時可享有「先免後徵」稅務優惠的輸入人才計劃，包括了以「優秀人才計劃」、「輸入內地人才計劃」、「高端人才通行證計劃」及「非本地畢業生留港/回港就業安排」等途徑獲得香港身份的人士。假設購入1,500萬元的單位，在「先免後徵」下，只需交56.25萬元，即3.75%的首置從價印花稅率，較原來要交新住宅印花稅15%及買家印花稅15%，合共要450萬元大幅減少。

買入單位成本大減外，政府於7月亦取消了收入非來自香港的按揭成數限制，令到海外入息與本地入息按揭申請上基本上與香港入息相同。在不用按揭保險之下，樓價1,500萬元或以下自用住宅物業，首付比例為30%，最高可以做七成按揭；樓價3,000萬元以下，最高可以做六成按揭。

按揭保險計劃亦於7月時刪去了「海外入息」不能申請的條款，即是說非本地入息，仍有可能獲批九成按揭，即是首付10%便可以做業主。不過，要留意如要申請按揭保險，單位必須是自住用途，同時須為香港居民，可提供香港身份證。因此，如非於香港工作及非香港支薪，但又申報香港購入的單位是自住用途，更要申請高成數按揭，申請人便要能解釋到單位真的是「自住」的合理性。

須至少3個月入息證明

那麼經輸入人才計劃到了香港，要工作多久才可以申請按揭？這一點其實亦與香港永久居民申請按揭相同。如是固定受薪人士，能提供至少3個月入息證明，有糧單及強積金供款證明，這樣即使申請人剛到港工作未夠一年，未能提供稅單，仍有機會順利獲批按揭。至於佣金收入、自僱人士或是自己經營生意，必須能提供6個月上入息證明及能提供稅單證明，才較易獲批。

另外，如在港未有足夠入息證明，亦可以考慮以內地資產去做審批，例如內地存款及股票等，都有部分銀行可接納在資產審批。不過，以資產審批的話，最高按揭成數為五成。

其實不同銀行對審批本地按揭時，對申請人的海外入息、海外資產或是本地入息的要求及計算皆有差異，建議找專業人士協助配對最符合自身情況的按揭計劃及爭取最有利的按揭優惠條款，可省卻逐間銀行格價的時間及心力。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣