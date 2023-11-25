陳鳳珠：珠寶股受惠金飾銷售旺
2023年11月25日 07:30
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今年國際金價於高位徘徊，而本港珠寶企業的黃金首飾銷售表現理想，成為推動盈利的主要動力。六福集團(00590)截至9月底止的2024財年第二季整體同店銷售按年增長31%，儘管季內國際平均金價按年升11%，但黃金產品的同店銷售仍然錄得30%增長。
六福第二季的零售收入按年上升47%，零售值按年增加9%。期內本港及澳門市場的同店銷售按年增長41%，零售收入按年升63%，已恢復至疫情前2019財年第二季水平，而內地零售收入按年增加26%，並較2019財年同期升27%，主要受惠電子商務業務增長推動。
六福冀港澳市場超疫前
雖然內地次季同店銷售出現負增長，但零售值按年上升5%。第二季，集團的黃金產品零售值佔比按年上升3個百分點至78%，成為集團零售業務的主要增長動力。由於內地的鑽石產品需求弱，因此集團未來將積極推廣定價首飾產品，尤其定價黃金產品。預期港澳市場的需求持續改善，有望推動集團業績超越2019財年。
港及澳門的黃金首飾及產品類別同店銷售
至於十一長假期間，集團於港澳市場的同店銷售升近五成，內地市場因長假期外遊人數較多，其自營店銷售錄得高單位數跌幅。另外，六福發盈喜，預計中期收入及盈利將分別按年增長逾三成及逾四成。
周大福(01929)方面，截至9月底止財年第二季零售值按年增長5.8%，其中內地的零售值按年微升0.6%，佔比為85.9%，港澳及其他市場的零售值按年增加54.1%。期內內地市場的同店銷售按年下跌12.5%，主要因去年同期基數較高，而受惠內地旅客對業務的支持，港澳市場的同店銷售按年上升55.7%。
集團第二季內地黃金首飾及產品類別同店銷售按年下跌9.6%，但平均售價按年上升7.7%至5,600元，而本港及澳門的黃金首飾及產品類別同店銷售按年增加89.0%，平均售價亦按年升10.1%至8,700元。
匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票)