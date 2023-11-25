【錢夫人巡舖】虛銀開戶即派4.6厘定存息 有冇着數？

港銀高息定存大戰繼續沒完沒了，最新虛擬銀行Mox Bank加入戰團，提供「定期存款利息即時派」嘅優惠，賣點係顛覆傳統定存月尾收息嘅程序，由開始敍造定存一刻，就有最多4.6厘嘅回報，意味利息先會預付畀你，早用早享受。

不過要留意，Mox Bank今次係主打6個月、12個月同24個月嘅長期定存，年息率分別為4.6厘、4.25厘及3.8厘，只限新資金，同時不可以到期前取回本金，否則會被扣利息。

此外，據悉相關優惠可做5次，每次上限係50萬。計一計數，如果客戶存50萬入Mox 6個月，即意味提早收息11,500蚊。

不過滙豐及渣打今個星期就帶頭減美金存息，年利率無咗5厘，或多或少反映年尾美元需求緊張，美國上市公司需要派息等因素。而依家美匯指數回落至103，閣下做唔做定存博財息兼收就視乎自身需要。

其中獅子行尚玉或卓越理財客戶敍造3個月及6個月美金定存息率，都降至4.8厘，12個月期則維持4厘。HSBC One及其他個人客戶，3個月及6個月則降至4.6厘，12個月存期則為3.8厘。

至於渣打3個月及6個月美金定存息率都降至4.8厘，12個月期更由4.2厘減至3.85厘。