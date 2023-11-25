美股黑色星期五個別發展　道指升117點　英偉達挫近2%

美國感恩節翌日周五(24日)，美股只有半日市，交投淡靜，三大指數個別發展，道指收報35,390點，升117點或0.33%；納指收報14,250點，跌15點或0.11%；標指則收報4,559點，微升2點或0.06%。不過，全周計，三大指數均有得升，道指漲1.27%，納指升0.9%，標指升1%。

大型科技股下跌，據報英偉達(Nvidia)押後推出為中國市場設計的新人工智能(AI)晶片，股價跌1.9%。其他科技股方面，蘋果公司(Apple Inc.)跌0.7%，微軟及Meta亦分別跌0.11%及0.95%。

周五是美國一年一度的「黑色星期五」購物節，沃爾瑪(Walmart)升0.9%，強生(Johnson & Johnson)亦升1.1%，為表現最強道指成分股。

不過美國券商TD Cowen表示，因應「黑色星期五」人流情況，向下修訂美國零售業旺季的銷售收入預測，由4至5%，降至2至3%，指出零售商提早推出割價傾銷，導致「黑色星期五」當日市場變得淡靜。另外，美國零售貿易集團NRF的一項調查顯示，美國消費者今年計劃在假日購物平均花費875美元，按年升約5%。

美國11月製造業活動回落至收縮區間，11月份製造業採購經理指數(PMI)初值由10月的50，降至49.4，差過市場預期。

外媒報道，美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至11月21日為止一周，全球股票基金吸資165億美元，兩周流入金額達400億美元，屬2022年2月以來最多。

此外，美元兌一籃子貨幣下跌，美匯指數跌0.4%至103.35，全周計則跌0.5%。

港股ADR指數按比例計算，收報17,668點，升108點或0.61%。大型藍籌向上，滙豐控股收報60.22港元，較港收市高0.77元；騰訊控股收報324.79元，較港收市高3.59元。