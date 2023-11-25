【一周驚奇】好睇過美劇！OpenAI被炒CEO「王者歸來」

本周最峰迴路轉的新聞，莫過於人工智能(AI)開發公司OpenAI的人事風波！被稱為「AI之父」的OpenAI行政總裁阿爾特曼(Sam Altman)遭董事會「逼宮」離任，5天後再「王者歸來」重掌公司，情節可謂峰迴路轉。日前亦有外媒報道稱，阿爾特曼被董事會解僱，或與一封由公司研究員向董事會發出的信件有關...

OpenAI「官鬥」事件簿

外媒引述消息人士稱，事件的起因由幾名研究人員向董事會發出信件，警告一項強大的AI發現可能威脅到人類，信件內容提到一項名為「Q*」的通用人工智能(AGI)研究計劃取得突破，成為阿爾特曼遭解僱的導火線。

雖然「Q*」的新模型目前能夠解決中小學程度的數學問題，但接受測驗時都取得優異成績，研究人員對這套新模型未來成功的可能性相當樂觀。然而，部分研究員憂心「Q*」繼續發展下去，將建構出超越人類智慧的電腦，因此致函董事會。

報道分析指，由6人組成的OpenAI董事會在決策上，由員工及非員工組合本應可達成均勢，但公司首席科學家Ilya Sutskever在事件倒戈，導致阿爾特曼被炒。據指，Sutskever擔心公司發展過於迅速，會因過分商業化而犧牲安全性。

早於今年7月，Sutskever在公司組建「Superalignment團隊」，獲得全公司20%算力，目標在4年內開發AI的「保護人類」機制，確保AI不會因高速發展，最終作出損害人類的行為。意見認為，由於OpenAI的「Q*」計劃取得突破，他在「無法確保AI安全發展的情況下決定倒戈」。

據OpenAI原先的公布，阿爾特曼由於未能全面履行職務，包括沒有與董事會進行良好溝通，董事會不相信其能繼續領導OpenAI，又指決定是經過深思熟慮。

●何為通用人工智能(AGI)？

通用人工智能(AGI)被視為AI發展進程的中期階段。據指，AI共有3個發展階段，分別為狹義人工智能(ANI)、通用人工智能(AGI)，及超級人工智能(ASI)。ANI只能夠處理開發人員劃定範圍內的問題，除此之外不具備其他功能，例如圍棋機械人AlphaGo在圍棋以外的領域並無任何發揮空間。

值得一提的是，Open AI旗下聊天機械人ChatGPT亦屬於ANI的一種。使用者在輸入資料後，系統透過電腦算力和過往統計再提供「合理」回覆，因此用戶在不同時間、不同場合，即使問相同的問題，亦會得到不一樣的答案。