【致富智庫】灌輸金錢觀要分段做？幾歲畀零用最好？

理財教育要從小起，但父母都可能會有個疑問，應該幾多歲向小孩子灌輸理財知識呢？零用錢幾歲畀會是最合適？

其實，給孩子零用錢的適當年齡取決於孩子的個人成熟度和理解力。通常，兒童在6歲至8歲左右開始有基本的金錢概念，可以開始學習管理零用錢。

【6至8歲】這個年齡段的孩子可以開始學習基本的金錢概念，例如認識硬幣和紙幣，了解它們的價值和用途。家長可以給予一些小額零用錢，讓他們開始瞭解金錢的價值和用途。

【9至12歲】孩子在這個年齡段可以開始學習更複雜的金錢概念，例如比較價格、計算找零和了解存款和提款等。家長可以增加零用錢的數額，讓孩子有更多自主選擇和負責任的機會。

【13歲及以上】青少年進入這個年齡段後，可以開始學習更高級的金融概念，例如預算規劃、儲蓄和投資等。此時，父母可以給予更多的零用錢，並鼓勵他們自己管理個人財務，例如支付個人開銷和購買自己的日常用品。

無論孩子的年齡如何，重要的是教導他們理財的基本原則和良好的金錢管理習慣。這包括儲蓄、預算規劃、比較價格、購買的考慮因素等。同時，父母應該提供指導和支持，與孩子討論金錢問題，回答他們的問題，並給予他們必要的自主權和責任。

【股神巴菲特如何煉成的？】

「股神」巴菲特經常成為投資理財書籍及講座中被引用的例子。巴菲特「數口精」人所共知，而能榮登「股神」，亦是從小煉成的。他6歲就懂得以折扣價買入大量的罐裝汽水，分拆以略低於市價賣給同學，從中賺取差價，並將利潤儲起，結果在11歲有足夠「彈藥」買入人生第一隻股票，從此踏上「股神」之路。

當然，「神」的級數不是人人可以達到，不過巴菲特的故事可以讓人借鏡，從小就懂得理財，長大後就多一個脫貧致富的機會，若人民普遍生活豐足，絕對有助減輕社會的負擔。因此，教導孩子理財，在全球不少先進國家已在進行，目的就是讓國民從小學習正確的理財觀念，長大後成為一個在個人經濟上負責任的公民，減少負債、破產、投資失利等負面情況在社會上發生。

全球各國都在積極進行中金融掃盲的工作，美國聯邦金融教育委員會為了提升全民的金融素養，針對3至21歲推出一系列金融教育內容，特別重視孩子在7至12歲時，養成孩子的金錢習慣跟奠定正確的金錢價值觀。

日本則在2015年推出的全民的金融素養地圖，學習主題從金錢的價值、釐清需要跟想要、儲蓄、借貸，保險、投資理財、人生各階段財務規劃都有，並針對7至12歲的孩子開始介紹不同的金融商品跟投資風險。