到底涉足咩業務？馬雲前助理：馬家廚房不做預製菜

報道引述日前國家企業信用資訊公示系統資料指，杭州馬家廚房食品有限公司註冊成立，經營範圍包括食品銷售(僅銷售預包裝食品)、貨物進出口、食用農產品批發、日用品批發、飯店管理、技術服務等。

預包裝食品依照《食品安全法》的定義是指預先定量包裝或製作在包裝材料、容器中的食品。對應的是散裝食品。外界卻將此理解成「預製菜」，這一消息也被解讀為「馬雲入局預製菜」，預製菜概念迎來異動，據Choice數據，當日預製菜概念49家公司中，45家收市上升，表現最佳的一隻股份漲幅超過29%。

可以肯定的是，馬家廚房可能開展的業務一定與「吃」有關，其工商註冊資訊的範圍大多與食品、技術相關。陳偉沒有透露馬家廚房的具體業務，但明確稱「吃是人間大道，不是投資賺大錢的賽道」。

報道指，馬雲卸任阿里巴巴董事長後，對「農業」和「吃」表現出濃厚興趣，曾先後在荷蘭、日本、泰國等地考察農業相關科研技術項目，並曾表示「接下來自己的時間和精力會完全投入農業領域」。不過幾年來，其在投資經營層面的實質動作並不多。