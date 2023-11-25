消費者「黑色星期五」無大折扣唔肯出手　零售商業績凍過水...

外媒報道，歐美傳統購物日子「黑色星期五」開鑼，不過銷情顯示，美國消費者正「睇實」自己荷包，尋求更大折扣，今年較為精挑細選，明顯不如前幾年出手大方，使零售商需為疲弱的假日購物季節做好準備，也可能意味明年初業績不佳。

Salesforce預估，美國今年11月和12月的網上銷售，將比去年同期增長1%，是至少5年來最低增幅。根據Salesforece，周四(23日)當天感恩節的銷售大致符合預期，到「黑色星期五」開始有升溫的迹象。

業界表示，已預料到消費者將比較挑剔，無更吸引的折扣，不會輕易出手。消費者Alyssa Fanelli表示，她想在梅西百貨(Macy's)買雙結婚時穿着的鞋，看上的品牌只減價25%，完全不是「黑色星期五」的折扣，因此空手而回。Jane Hali & Associates分析師Jessica Ramirez認為，折扣幅度或反映零售商降低過剩存貨的努力愈來愈有成效，清庫存的壓力沒有去年大。

其他數據也呈現購物季低迷的類似情況，Adobe Analytics預測11和12月的網上銷售按年增長4.8%，雖比去年快，但遠不如疫情前平均13%。萬事達卡(Mastercard)預估，美國網上和實體零售銷售按年增長3.7%，回到疫情前水平。

Adobe Digital Insights首席分析師Vivek Pandya表示，消費者現時非常注重價格。根據Adobe Analytics初步統計，「黑色星期五」的網上銷售額比去年增長7.4%，主要集中在玩具、服飾、電腦等折扣較多的產品。

分析師認為，能在年底購物季節有出色表現的公司主要為價格優惠、貨品種類齊全的折扣零售商，例如羅斯百貨 (Ross Stores)和TJ Maxx母公司TJX，以及迎合健康趨勢的體育用品商，例如Nike、Hoka母公司Deckers Outdoor、On Running母公司On Holding、North Face、Lululemon Athletica等。