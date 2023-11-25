陳樂怡：藥明康德自由現金流轉正 料可支持資本開支
2023年11月25日 21:45
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外圍繼續炒作債息見頂，惟中港股市表現平淡。市場觀望內房政策升級的實際效用，並關注12月的中央經濟工作會議，為2024年經濟定調。港股通南向資金未見積極流入，恒指料於10月高位18,290點遇阻力。由於大市成交偏少，資金於個別板塊輪動。策略上，建議關注科技、生物科技以及手機設備股。
市場調研機構Counterpoint數據顯示，受新興市場復甦的推動，10月全球智能手機市場銷量按年上升5%，為2021年6月以來首次錄得增長，終止了連續27個月按年下跌的劣勢。該機構預計，今年第四季銷量會錄得按年增長，未來幾季手機市場將逐步復甦。我們認為雖然受制於環球經濟前景偏弱，消費者需求復甦的過程料會有波折，但近月手機市場數據反映，行業正走出低谷。
事實上，iPhone、華為及小米高端手機熱銷，重新引領智能手機市場規格升級，印證行業見底回穩，有利於手機零部件平均售價回升。龍頭舜宇光學(02382)首10個月手機鏡頭及手機攝像模組出貨量進展良好，車載鏡頭則維持穩定增長，長遠受惠於行業產品滲透率提高。
個股推介方面，美國加息周期到達尾聲，料利好環球生物科技融資活動，藥明康德(02359)與國際頂尖藥企建立穩定合作關係，持續實施「長尾」戰略，使用公司多個業務部門的客戶貢獻持續增加。人均產出進一步改善，經營效率持續提升。自由現金流轉正，料可支持公司資本開支。現價對應2024財年預測市盈率約22倍，低於5年平均水平。目標價113港元，止蝕價82元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)