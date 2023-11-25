陳樂怡：藥明康德自由現金流轉正　料可支持資本開支

外圍繼續炒作債息見頂，惟中港股市表現平淡。市場觀望內房政策升級的實際效用，並關注12月的中央經濟工作會議，為2024年經濟定調。港股通南向資金未見積極流入，恒指料於10月高位18,290點遇阻力。由於大市成交偏少，資金於個別板塊輪動。策略上，建議關注科技、生物科技以及手機設備股。

市場調研機構Counterpoint數據顯示，受新興市場復甦的推動，10月全球智能手機市場銷量按年上升5%，為2021年6月以來首次錄得增長，終止了連續27個月按年下跌的劣勢。該機構預計，今年第四季銷量會錄得按年增長，未來幾季手機市場將逐步復甦。我們認為雖然受制於環球經濟前景偏弱，消費者需求復甦的過程料會有波折，但近月手機市場數據反映，行業正走出低谷。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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