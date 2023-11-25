郭家耀：騰訊績佳兼回購 股價料有正面反應
2023年11月25日 22:45
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騰訊(00700)截至今年9月底止第三季業績，以非國際財務報告準則計算的純利，按年增長39.3%，達到449.2億元人民幣(下同)，勝市場預期。期內收入約1,546億元，按年增長10%；毛利率較去年同期提升5.3個百分點至49.5%。期內利潤率顯著提升，主要因集團的視頻號和小遊戲等新興業務貢獻了高利潤率的收入來源，同時將重心從發展空間較少的業務轉移至增長潛力更高的業務。
季內，微信視頻號總播放量按年增長超過50%，得益於繁榮的創作者社區以及日益提升的用戶心智。原創內容播放量增長強勁，目前佔視頻號總播放量的絕大部分。QQ方面，集團正在豐富QQ頻道的功能，利用語音聊天及活動管理等軟件工具，助力有着共同愛好、活動或會員身份的用戶運營興趣社區。而視頻付費會員數按年下降3%，但按月增長1%，達1.17億。音樂付費會員數按年增長21%至1.03億，同時ARPU按年增長17%。
業務分部方面，核心業務增值服務收入達757.48億元，按年升4.2%。當中國際市場遊戲收入增長14%至約133億元，撇除滙率變動的影響增幅為7%。就單個遊戲而言，《PUBG Mobile》收入回升，《勝利女神：妮姬》、《VALORANT》和《Triple Match 3D》也為收入增長做出了貢獻。而本土市場遊戲收入則增長5%至327億元，得益於近期發布的《命運方舟》和《無畏契約》，以及《王者榮耀》和《DnF》等長青遊戲的收入增加。社交網絡收入大致穩定在297億元，因音樂付費會員、小遊戲平台服務費及手遊虛擬道具銷售收入增加，被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵銷。
金融科技及企業服務收入520億元，按年增長16.1%。金融科技服務收入維持雙位數按年增長，得益於商業支付活動增加和理財服務收入增長。企業服務收入較今年第二季實現更快的按年增長，得益於集團前期進行的雲服務業務結構優化，以及視頻號帶貨技術服務費增加。網絡廣告業務收入則增長近20%，達到257億元，得益於對視頻號、集團的移動廣告聯盟及微信搜索的廣告的強勁需求，其中本地服務及快速消費品行業的增長尤為顯著。
管理層強調，高質量收入增長模式，通過收入結構轉變和成本管控，發揮經營槓桿效應。未來兩大長期動力仍有望支持該增長模式。其一為收入結構轉變，一方面培育高毛利率的收入來源，如小遊戲平台服務費、微信視頻號廣告和帶貨技術服務費等。另一方面收縮娛樂直播等低毛利率業務。其二，集團需要持續提升運營效率，保持精簡的成本結構。
此外，騰訊上季斥資153億元回購約4,752萬股股份。集團可靈活利用不同方式提升股東回報，包括股份回購、派發股息，以及實物分派投資組合公司股份等。鑑於現時中國互聯網企業的估值幾乎處於歷史低位，相信股份回購對於股東較為有利。是次業績令人滿意，回購行動亦有利股價後市，相信股價應有正面反應。
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)