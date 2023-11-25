郭家耀：騰訊績佳兼回購　股價料有正面反應

季內，微信視頻號總播放量按年增長超過50%，得益於繁榮的創作者社區以及日益提升的用戶心智。原創內容播放量增長強勁，目前佔視頻號總播放量的絕大部分。QQ方面，集團正在豐富QQ頻道的功能，利用語音聊天及活動管理等軟件工具，助力有着共同愛好、活動或會員身份的用戶運營興趣社區。而視頻付費會員數按年下降3%，但按月增長1%，達1.17億。音樂付費會員數按年增長21%至1.03億，同時ARPU按年增長17%。

業務分部方面，核心業務增值服務收入達757.48億元，按年升4.2%。當中國際市場遊戲收入增長14%至約133億元，撇除滙率變動的影響增幅為7%。就單個遊戲而言，《PUBG Mobile》收入回升，《勝利女神：妮姬》、《VALORANT》和《Triple Match 3D》也為收入增長做出了貢獻。而本土市場遊戲收入則增長5%至327億元，得益於近期發布的《命運方舟》和《無畏契約》，以及《王者榮耀》和《DnF》等長青遊戲的收入增加。社交網絡收入大致穩定在297億元，因音樂付費會員、小遊戲平台服務費及手遊虛擬道具銷售收入增加，被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵銷。

金融科技及企業服務收入520億元，按年增長16.1%。金融科技服務收入維持雙位數按年增長，得益於商業支付活動增加和理財服務收入增長。企業服務收入較今年第二季實現更快的按年增長，得益於集團前期進行的雲服務業務結構優化，以及視頻號帶貨技術服務費增加。網絡廣告業務收入則增長近20%，達到257億元，得益於對視頻號、集團的移動廣告聯盟及微信搜索的廣告的強勁需求，其中本地服務及快速消費品行業的增長尤為顯著。

管理層強調，高質量收入增長模式，通過收入結構轉變和成本管控，發揮經營槓桿效應。未來兩大長期動力仍有望支持該增長模式。其一為收入結構轉變，一方面培育高毛利率的收入來源，如小遊戲平台服務費、微信視頻號廣告和帶貨技術服務費等。另一方面收縮娛樂直播等低毛利率業務。其二，集團需要持續提升運營效率，保持精簡的成本結構。

此外，騰訊上季斥資153億元回購約4,752萬股股份。集團可靈活利用不同方式提升股東回報，包括股份回購、派發股息，以及實物分派投資組合公司股份等。鑑於現時中國互聯網企業的估值幾乎處於歷史低位，相信股份回購對於股東較為有利。是次業績令人滿意，回購行動亦有利股價後市，相信股價應有正面反應。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)