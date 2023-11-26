巴菲特押重日本　鄺紫珊：可考慮定期定額布局當地基金

受惠於日圓疲弱，以及日本企業盈利穩健，日本股市最近一度觸及33年以來最高位。「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)將再度發行日圓債券，引起市場高度關注，此舉被認為是巴菲特為再度加碼日股做準備，這將有利日股持續上揚。

巴菲特自2020年開始布局日本五大商社，並表示其持有日本股票較美國以外的任何其他國家還多，獲股神的「高度關注」，以及巴郡自今年以來持續對日本股市加持，也帶動全球投資者對日本投資的情緒，在外資持續湧入下，日股走勢也持續向好。

巴郡是海外最大日債發行機構之一，預計將會發行的金額高達1,220億日圓，對海外發債機構來說，發行日圓債券因其資金成本較其他國家便宜，仍具有相當的吸引力。據了解，自2023年4月1日以來，投資者對購入日圓債券創下近5年以來新高，增長超過五成。

有當地券商分析師預期，巴菲特可能正在關注日本銀行與汽車相關類股，作為下一階段部署的投資標的，故有機會對相關類股份有正面刺激作用。

受日本基本面及政策面的推動下，日股升勢動能仍然強勁，加上當地企業治理改革成效顯著，大大提升其長期投資價值的吸引力。日本的結構性改變，有助企業發展，加上地緣政治讓供應鏈轉移，而日本政府鼓勵廠商回流或增強投資，都有利勞動市場及調整工資水平，從而帶動內需消費動力。

日圓弱勢，對疫後國際旅遊也有幫助，赴日本遊客人數亦已全面恢復。隨着企業盈利穩健增長，民眾的薪資上調與通脹溫和上升，都有利推動日本經濟走出通縮。日本經濟增強，可考慮定期定額布局日本基金，掌握日本股市的長期發展契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊