曜熊理財：美國明年大選　美股基金風險升

市場愈來愈樂觀，美股各大指數可能要挑戰新高，近期標指上漲約10%，納指上漲13%，原因是在通脹和就業增長出現降溫迹象。第三季度財報季好於預期之後，投資者加大對美國聯儲局緊縮周期已經結束的押注。

不過，投資者可能過於樂觀，目前的主要焦點是經濟走向。美國商務部公布的數據顯示，美國10月耐用品訂單按月初值下跌5.4%，多過預期的只跌3.2%，大幅低於前值4.6%。近期美股和美債的漲勢更像是年末反彈，而非迎來真正的轉捩點。

美股基金明年可能因為財政和貨幣政策、總統大選以及對衰退的擔憂而令到市場再度走弱，美國通脹壓力在減弱，但仍有可能掉頭回升，聯儲局態度保守，因為即使通脹繼續走低，也有可能保持在聯儲局2%的目標之上。

對經濟日益增長的擔憂將在明年初開始壓低風險資產價格。美國經濟已有走弱的迹象，受利率上升、能源價格上漲以及全球主要經濟體增長放緩的影響，基本面情況並不樂觀。不過，大多數經濟學家認為，世界將仍有機會避免經濟衰退。

明年的美國總統大選也令人擔憂，因為它可能成為更多市場不穩定的根源。隨着進入2024年，大選將激烈上演，美股基金風險將上升，科技基金將更多地取決於人工智能如何提升其業績。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉