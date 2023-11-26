【星期一．炒啲乜】港股已見底　等待催化劑？

港股上周五(24日)收市插351點，跌幅近2%，並失守10天及50天線，有分析認為港股可能已見今年低位，不過要有新催化劑才可向上，可能是內地經濟數據或推出刺激行業的政策。大市年底前走勢料仍樂觀，因為加息周期或已結束，人民幣及港元也轉強，可惜市場信心仍然不足，因此未能擺脫「上落市」格局。

內房股近來大上大落，認真令人膽戰心驚，股民如果想入場宜睇定啲，勿過於心急。事實上，不少市場人士對內房股仍審慎，認為只可短炒。有專家指，最近內地樓市獲不少政策支持，但中短期來說，難以谷起銷情，改善氣氛始終需要時間，民企內房資金倘要恢復流轉，恐怕要以年計。

內銀股也是運滯，據報內地金融監管部門考慮容許銀行向房企提供無抵押貸款，內銀恐被迫硬食房企債彈，摩通更直指此為「冒險之舉」。

外圍方面，周一(27日)焦點數據包括本港進出口及美國新屋銷售，歐盟外交事務委員會會議也於同日舉行。新西蘭將於周三(29日)公布議息結果，央行10月份按兵不動，把利率維持在15年高位5.5厘，並表示需要繼續採取限制性政策以對抗通脹，不過並未暗示可能會進一步加息。內地則於周四(30日)公布製造業採購經理指數(PMI)。

港股市況波詭雲譎，投資者不妨參考以下專家意見，做足功課再作部署。

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