【產經專題】內地中產大減　歐奢侈品企慘

內地政府近年積極推動「共同富裕」政策，目的是要壯大中產階級，維持經濟增長的動力。可惜成功苗頭未露，「中產夢」卻已破滅，伴隨着中國經濟降溫，內地如今出現「中產返貧」現象，消費信心進一步削弱，奢侈品企業首當其衝。

中產階級（即中等收入群體）通常是有穩定收入、強勁消費能力的一群，可推動經濟內循環，保持經濟高速增長。相較其他階級，收入高的群體有消費能力，但人數較少，對普通消費品貢獻不高；低收入群體消費意願強，但購買力弱，難收推動經濟之效。

「中產返貧」意味着他們由向上流變往下流，收入、消費下降，生活方式回到基礎水平。過去他們會幫襯高端甚或奢侈品牌，隨着消費力減低，他們只好轉投較平價的物品。

簡單而言，中產降級的罪魁禍首可分外在與內在兩類。外在如經濟環境惡化、通脹高企等，對中產以至每名民眾都會造成影響；而自身的不良消費習慣、理財失誤等也是不能小覷的原因之一。

邊間名牌企業衝擊最深？

中國在疫情前一向是奢侈品行業最大的增長引擎之一，可是中國經濟復甦不似預期，民眾又傾向「內捲」留在境內消費，消費形勢改變下，奢侈品股的增長前景已大不如前。

面對經濟不明朗，昔日爆買奢侈品的內地客已不敢揮金如土；而其他地區如內地海南、澳門等競爭，香港「購物天堂」地位也逐漸被吞噬。不論面向全球又或本地的奢侈品股，如今也只能沉着應戰。

●LVMH：疫後爆買不再 收入增速放慢

法國奢侈品巨頭LVMH擁有LV、Christian Dior、Fendi、Givenchy等多個知名品牌，向來被視為業界風向標。可其第三季收入增長顯著放慢，印證着全球奢侈品銷售降溫，富人在疫情後需求有所消退，也反映出內地富人減少的端倪。

今年第三季，LVMH收入為199.6億歐元，按年增長9%，回顧上半年增幅為雙位數，可見受高通脹及經濟不確定性影響，強勁的消費出現退潮迹象。4大主要市場中，美國的內生銷售第三季僅增長2%；除日本外，以中國為主力的亞洲地區銷售增長也只有11%不及預期，低於上半年23%的增幅。

拆解LVMH業績，投資研究公司Bernstein認為數字顯露出一個持續放緩的迹象，消費者經過疫後的報復式消費後，現在已逐漸回復平靜。

●開雲集團：銷售跑輸同業 亞太僅升1%

Gucci母公司開雲集團（Kering）今年第三季銷售差過預期且遜於同業，按年下跌9%至44.64億歐元。集團將銷售下滑歸咎於不利的宏觀環境、客戶數量下降，並點名指受西歐和亞太地區經濟疲弱所影響。

該集團旗下最大品牌Gucci，第三季銷售額22.17億歐元，按年下跌約7%，品牌Saint Laurent、Bottega Veneta、涵蓋巴黎世家（Balenciaga）的其他部門亦全線下挫，只有眼鏡部門實現3%的增長。

按地區來劃分，歐洲、北美等地區零售業務全軍覆沒；日本零售業務保持28%高增速，中國所在的亞太地區（不包括日本）增長也只有1%。

Minerva Analysis創始人Kathleen Brooks認為，奢侈品產業正發生變化，奢侈品市場現時同時面臨多種經濟和地緣政治威脅，對未來前景產生影響，涉及的因素包括中國經濟增長速度轉向放緩，以及美國高利率抑制了買奢侈品的需求。

●Burberry：亞洲銷售急放緩 生意難達標

英國奢侈品零售商Burberry於截至9月底止半年，經調整營業利潤按年下降6.3%，至2.23億英鎊；收入則按年增長4%，至13.96億英鎊。

儘管半年計，整體同店銷售錄得10%升幅，但單看7至9月的第二財季增長大幅放緩至1%，遠差過第一財季增長18%。分區域看，第二財季歐非中東（EMEA）錄得10%增長，但被美國市場倒退10%所抵銷；另外，包含中國的亞洲市場增長由第一財季的36%放緩至僅2%，對業績造成影響。

Burberry對公司前景亦不太樂觀，預警因全球奢侈品消費放緩，估計2024財年低雙位數增長的收入目標可能無法實現，若情況持續，更可能對利潤產生連鎖影響。

影響財富兩大因素

●經濟未明

後疫情衝擊及美國對華出口管制強化等背景下，中國經濟未如預期般強勁反彈。中國經濟前景不明朗，企業裁員、減薪隨時上演，中產階級可能要承受失業、收入銳減的危機，個人財富受到威脅，消費自然變得審慎。身家縮水已無可避免，很多中產須同時承受着沉重的房貸、車貸壓力，經濟下行夾擊下，部分人遭遇「返貧危機」。

中國官方聲言有信心經濟發展保持恢復向好態勢，中國第三季國內生產總值（GDP）按年增4.9%，遠高過預期，但房地產市場問題仍未完全解決。此外，內地10月份居民消費價格指數（CPI）按年跌0.2%，低於市場預期，亦為時隔兩個月後再度陷入通縮，經濟前景令人憂慮。而青年失業率數據在中國暫停公布前，已達到21.3%的紀錄新高，這批年齡層是未來消費主力，直接影響經濟的活躍程度。

●物業貶值

內地房企出現債務風波，波及實體經濟的穩定性，使民眾置業信心急降，樓市成交和價格也受牽連。

中產階級向來是樓市主力軍，內房危機下成為受害最深的一群。他們動用畢生儲蓄、背負數以百萬元計的按揭貸款置業，但遇上樓市淡風，物業的價值受損，中產們「因房返貧」；而每月供樓款項絲毫不減，作為業主的他們消費意欲減少，也是自然不過。

內地政府近來雖然採取一系列房地產寬鬆措施，但成果有限，中國家庭對於買樓的態度謹慎。