美聯：上季四核心區口罩商戶減至16間　藥房重新進駐

港府於年初取消「口罩令」後，市面上不少口罩店都逐步離場。美聯工商舖資料研究部綜合市場資訊顯示，四核心區(中環、旺角、銅鑼灣、尖沙咀)的實體口罩商戶數目由今年第一季的42間淨減少26間至第三季的16間，其中，有18間商舖在口罩商戶撤出後錄得其他行業的租戶進駐。

美聯指出，對比第一季及第三季的數字，在18間由口罩店轉型為其他行業進駐的商舖中，新租客以藥房為主，相信是因為在疫情爆發後，一些依賴旅客生意的藥房受到封關的影響，令相關商戶紛紛結業以減少損失。不過，疫情同樣令市民對口罩的需求增加，所以丟空的舖位則轉型為售賣口罩。

該行續指，隨着今年香港社會復常後，口罩需求減少，口罩商戶逐步退場，但對於內地旅客而言，本港的醫藥產品仍具吸引力，加上相關舖位依然具備開設藥房的條件，所以有不少藥房重新進駐本港的市場。除藥房外，其他取代口罩商戶的租客包括有手機零件供應商、衣服店、鐘錶店以及找換店。

美聯旺舖董事梁國文表示，目前四核心區內有16間口罩店，但隨着社會復常，市民對口罩的需求減少，相信未來仍會有口罩商戶撤離市場。根據統計處的數字顯示，今年首三季的藥妝及服裝產品的銷售額分別為239.84億及318.98億元，按年分別增加約41.3%及47.5%，反映行業正在復甦，預料未來將有不少商戶藉此機會擴充業務。此外，由於香港的藥妝產品仍受內地旅客的青睞，相信口罩店或其他短租商戶退場後，藥妝及服裝行業將會成為本地商舖租賃市場的主力。