羡慕吧！日企鼓勵員工返辦公室　每日現身4小時有津貼...

疫情下各國企業開啟了遙距辦公的模式，亦今員工心態上有轉變，以致疫情過後，部分員工卻不太願意重返辦公室，令管理層們大感頭痛。為吸引員工回歸辦公室，有日本企業訂出新制度，只要進辦公室工作或和同事一起出去吃午餐，就能獲得獎金。

外媒報道指，負責專案管理系統公司Agileware在9月開始，向每天出現在辦公室的員工提供2,000日圓（約104港元）的津貼；中午一起外出去用餐，每人可額外獲得500日圓（約26港元）。而員工每天在辦公室工作的時數必須達到4小時以上，而且每月只有10天可以領取這筆津貼。

Agileware社長Mitsuyoshi Kawabata認為，員工有必要面對面交流，才有機會了解彼此的工作困難和健康狀況。他希望員工和員工之間，以及和管理者之間的對話，能夠令大家得到一些新的想法。

另一定日本企業、提供密碼技術相關服務的Acompany亦實施了類似的政策，若然員工下午1點到4點間在辦公室工作，每天將獲得1,000日圓（約52港元）的額外報酬。Acompany的一名高層認為，這些小小的獎金或者能夠鼓勵到遠距辦公人員親自向彼此交流。