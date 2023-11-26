【遊日注意】打擊轉售圖利！日免稅制擬改先付後退

港人愛到日本旅遊的程度被視為「返鄉下」，惟以往到日本旅遊的免稅購物便利性或不再。日本據報正考慮將退稅機制，改成「先購買後退稅」的方式，待旅客出境後才將消費稅退回，與其他國家做法看齊，以防止在當地轉售逃稅，預計2025年度或之後實施。

目前旅客只要累積消費稅前金額滿5,000日圓至50萬日圓，便可免徵10%的消費稅。免稅主要有兩種方式，一種是在免稅店直接以不含稅價購買，另一種是在商店或商場「退稅櫃枱」辦理退回稅款。

不過，有關做法令部分旅客將免稅品在日本國內非法轉賣，以賺取利潤，情況嚴重。據日本政府財務省資料，雖然海關當局對2022年度366名不符合條件的訪日外國客要求補徵約22億日圓消費稅，結果實際繳納的只有213人、金額僅約7,000萬日圓，有約21億日圓追討無門。

至於其他國家一般做法，都是消費者以含稅價格付款，直到帶商品出境時，確認無誤後再退稅，可防止為賺取消費稅價差的轉賣行為。

報道指，日本政府已開始評估修改現行免稅制度，或納入12月公布的稅制修正大綱之中。但若要實行此做法，還需要百貨公司等商家準備進行系統調整。日本百貨店協會上周五披露，10月份百貨公司免稅商品的銷售額按年暴增2.8倍至383億日圓，創下歷來新高。