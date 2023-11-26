日出康城首都劈價「兩球」　兩房戶633萬沽創今年新低

將軍澳日出康城二手樓繼續劈價吸客。首都兩房單位，累劈逾200萬元，以今年最低價633.5萬元沽出，重返2017年價位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣梁啟豪稱，北角威德閣中層B室，實用面積約322方呎，兩房間隔，外區家庭客睇樓後即向原業主洽購，單位原以530萬元放售，經議價後，終以498萬元成交，呎價約15,466元。

●中原李宗恩表示，北角半山寶馬山花園6座中層C室，實用面積約857方呎，套三房間隔，新買家見樓價已回落即入市，成交價1,518萬元，呎價約17,713元。

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新界區

●香港置業劉浩勤稱，將軍澳日出康城首都5座右翼中低層B室，實用面積約519方呎，去年中開價840萬元，只減5口價共逾200萬元，以633.5萬元售出，屬屋苑今年兩房戶新低，呎價約12,206元，重返2017年價位。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山新港城H座中層6室，實用面積約363方呎，兩房間隔，享園景，放盤1個月，叫價590萬元，減幅3.4%，累減約20萬至570萬元成交，呎價約15,702元，原業主持貨不足3年，帳面虧蝕約30萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，房協沙田綠怡雅苑2座低層F室，實用面積約588方呎，兩房間隔，望市景，放盤4個月，未補價第二市場叫價650萬元，以563萬元成交，累減87萬元，呎價約9,575元。

●利嘉閣馮澤源稱，大圍名城11月已錄約10宗二手買賣，2期盛薈5座南翼中低層D室，實用面積約679方呎，成交價1,050萬元，呎價約15,464元，單位2015年以900萬元購入。

●中原劉德興表示，粉嶺名都5座低層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，放盤時開價約430萬元，議價後以400萬元易手，呎價約10,025元，累減約30萬元，新買家為上車客。

●中原劉俊雄指，屯門邁亞美海灣1座中高層A室，實用面積約784方呎，套三房連工人房間隔，10月開價950萬元，11月降至930萬元，再減至880萬元獲洽，終以868萬元沽出，呎價約11,071元，新買家因辣招稅減半增購單位，原業主約3年帳蝕36萬元。

●28天置物業黃瑞麟表示，屯門豫豐花園6座高層E室，實用面積約568方呎，原則三房改兩房，開價530萬元，早前減至500萬元，最後以488.8萬元售出，呎價約8,606元，較同類型單位高峰期跌價近三成。

●祥益盤嘉茵稱，屯門居屋置樂花園3座高層C室，實用面積約511方呎，三房間隔，區內分支家庭客熟悉該區環境，為鄰近家人居住方便照應，原業主亦有意換樓，累減17萬元，已補價自由市場以403萬元成交，呎價約7,886元，稍低市場價。

●中原陳偉業表示，東涌11月錄約26宗二手買賣，較上月全月增加約63%，海堤灣畔5座低層G室，實用面積約846方呎，套三房連儲物套房間隔，享少海景，叫價900萬元，外區換樓客議價後斥855萬元承接作新居，呎價約10,106元。

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