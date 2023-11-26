天水圍項目收飛近萬張 周末兩日錄42宗新盤成交
2023年11月26日 21:27
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焦點新盤收票量節節上升，4日內已錄得近1萬張入票，市場反應熱烈，亦帶動一手市場氣氛回暖。周六、周日(25及26日)共錄得約42宗新盤成交，按周倍升。
●天水圍YOHO WEST 4日之內收近1萬票
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期YOHO WEST，收票反應熱烈，市場消息指，項目4日之內已錄得近1萬張入票，按已推出兩張價單共443伙計，暫錄超額認購約21倍。發展商預告，有望於本周內發出首張銷售安排，以落實首輪開售時間。
●緹外分層戶2.45億元沽 創今年九龍分層戶新高
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周日(26日)通過招標形式，以2.45億元售出第3座5樓B室，成交價創今年九龍區分層戶新高。單位實用面積4,557方呎，採四房四套房加雙工人房間隔，呎價約53,763元。買家享有提早佔用優惠，成交期為360日。
●啟德維港1號兩日沽4伙 共涉4,364萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周六、日(25及26日)暫共錄得4宗成交，共涉逾4,364萬元。包括是日最新以1,220.9萬元售出1A座3樓H室，實用面積643方呎，三房一套間隔，呎價約18,988元。同時，1A座2樓H室，同屬實用面積643方呎的三房戶，成交價1,195.1萬元，呎價約18,586元。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH單日沽3伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周日(26日)連環售出3伙，成交價介乎375.75萬至677.07萬元，套現1,512.45萬元。包括最新以677.07萬元售出21樓G室，為實用面積349方呎的兩房戶，呎價約19,400元。
●啟德海灣第1期一房呎價約20,072元
由嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，周日(26日)錄得2B座16樓F室的成交，實用面積307方呎，一房間隔，成交價616.2萬元，呎價約20,072元。
●黃竹坑站揚海周六減價後賣出16伙
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，早前調整折扣率及增加回贈，變相減價後，新價單於周六(25日)生效，並已即日錄得16宗成交，套現逾2.9億元。最新沽出的單位成交價介乎841.19萬至3,249.3萬元，成交呎價由26,287至34,024。
●何文田站瑜一．天海一房售895萬元
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周六(25日)售出1B座25樓E室，實用面積364方呎，一房連開放式廚房間隔，以895.08萬元成交，呎價約24,590元。發展商指，整個瑜一系列項目至今沽出438伙，套現逾75億元。
●啟德THE HENLEY I一房呎價約25,058元
恒基地產(00012)的啟德THE HENLEY I，是日亦錄得2座1樓G室的成交，單位實用面積380方呎，一房間隔，成交價952.22萬元，呎價約25,058元。
●土瓜灣明雋一房624萬元沽
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，昨以約624萬元沽出17樓B室，實用面積259方呎一房，呎價約24,099元。據悉，買家為將軍澳分支家庭客人，首次上車。