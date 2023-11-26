天水圍項目收飛近萬張　周末兩日錄42宗新盤成交

焦點新盤收票量節節上升，4日內已錄得近1萬張入票，市場反應熱烈，亦帶動一手市場氣氛回暖。周六、周日(25及26日)共錄得約42宗新盤成交，按周倍升。

●天水圍YOHO WEST 4日之內收近1萬票

●緹外分層戶2.45億元沽 創今年九龍分層戶新高

●啟德維港1號兩日沽4伙 共涉4,364萬元

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH單日沽3伙

●啟德海灣第1期一房呎價約20,072元

●黃竹坑站揚海周六減價後賣出16伙

●何文田站瑜一．天海一房售895萬元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周六(25日)售出1B座25樓E室，實用面積364方呎，一房連開放式廚房間隔，以895.08萬元成交，呎價約24,590元。發展商指，整個瑜一系列項目至今沽出438伙，套現逾75億元。

●啟德THE HENLEY I一房呎價約25,058元

●土瓜灣明雋一房624萬元沽