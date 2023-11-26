港島地鋪劈價4成沽予本地基金

有市區地舖大幅劈價逾四成沽予本地基金。盛滙商舖基金創辦人李根興透露，剛以2,800萬元買入上環禧利街23號老字號茶餐廳自用舖，較原先叫價累減約2,000萬港元。

李指出，該舖位於金城樓地下，建築面積約800方呎，現時租值約9.5萬元，以最新購入價計，租金回報率約4.1釐。

他表示，該茶餐廳將於於今年底結業，原業主自用多年，1988年以235萬買入，2022年成為遺產貨，物業約35年升值約10.9倍。

另方面，該基金減價沽出深水埗欽州街11A舖，面向醫局街，原叫價約1,280萬，最後劈至約830萬元賣出；減幅純35.2%。

該舖建築面積約410方呎，基金在內2022年9月以約613.2萬買入，逾1年升值約35.4%。新買家剛收到市建局深水埗兼善里的收購賠償， 因此把資金轉落同區，期望附近樓盤落成及入伙後，人流及消費力會更上升。故趁機入貨。

李透露，今年內基金已買入31間街舖，涉及金額約3.87億。同時亦沽出16個舖位，涉額約2.21億元。他預期，舖市今年至明年會價穩量升，租價升約5%，核心區表現會較佳，升約5至10%。至於租金表現會較佳，民生舖升約5至10%，核心區回升約10至15%。