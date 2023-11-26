高通脹花錢審慎　「黑五」銷售僅升2.5%

儘管歐美急於重啟疫後經濟，但高息持續不下，英美房貸利率以至租金等生活成本飆升，疊加通脹推高物價，進一步拖累消費需求，美國全國零售商聯會(NRF)預期11至12月年尾節日購物旺季，全美銷售額增長速度可能為5年以來最低，按年僅增3至4%。萬事達卡旗下SpendingPulse最新報告稱，不包括汽車銷售於剛過去的美國「黑色星期五」零售銷售額按年僅升2.5%，足見疫後報復性消費高峰已過。

上周四為美國感恩節，亦是當地年尾假期購物旺季的開鑼日子，不過，據NRF最新估算，11至12月的黃金檔期，銷售額預料介乎9,573億至9,666億美元，以中位數計按年增3.49%，意味銷售額雖然有望創下新高紀錄，但增速卻放緩至2018年後新低。NRF總裁兼行政總裁Matthew Shay表示，美國家庭受高通脹及按揭開支大增的困擾，消費者將審慎花錢，零售銷售行情因而再次面臨難題。

惟NRF仍看好消費領域的韌性，預估消費者會在生活必需品等優先事項上花錢，並預測薪金增長和低失業率將為年尾銷售旺季提供支撐。NRF對年底節日銷售檔期的預測，與個別會計師行的看法相呼應，鑑於消費者將根據日常需求來考慮購物的優先順序，有會計師行亦預估美國是次假期的銷售增速或陷5年來最弱，今年11月至明年1月期間實體店和網上渠道的銷售額預計將按年增3.5至4.6%，總額達到1.54萬億至1.56萬億美元。

假日購物旺季仍非全然愁雲慘霧，按NRF估計，網購交易額預料介乎2,737億至2,788億美元，增幅介乎7至9%。據SpendingPulse剛出爐的「黑色星期五」戰績報告顯示，隨着消費者在網上購買優惠商品，上周五的電子商務銷售額按年增長8.5%，而實體店內銷售額則升1.1%。

不過，雲端軟件公司Saleasforce就較審慎，估計11月及12月美國網上銷售額比去年同期只有1%增幅，或為5年來最低增速。Saleasforce補充，上周感恩節的全日銷售大致符合預期，到「黑色星期五」開始升溫。業界指，今年美國消費者不但更精挑細選、出手亦沒以往大方。

有會計師行的調查發現，中等收入族群即年收入在10萬至20萬美元之間的家庭，今年只計劃增加約2%的支出，為2,167美元，因大學債務負擔加上實際薪資增長乏力，使這群受訪者對假期支出不太樂觀，再加上樓市停滯不前，亦加重他們負擔。

●英國人傾向聖誕削支出

同樣大受高通脹衝擊購物情緒的，還有英國。全球大型管理顧問公司埃森哲(Accenture)的調查亦顯示，有三分之二的英國成年人預期在今年聖誕節削減支出，該調查結果遠較上述調查更為悲觀。據外媒報道，Accenture在調查指，出於對生活成本費用的擔憂，英國人正在縮減送禮、外出用餐、居家食用等開支。調查還發現，半數以上受訪英國成年人不打算利用感恩節翌日「黑色星期五」、緊接感恩節後首個周一即「網絡星期一」或聖誕節翌日「拆禮物日」(Boxing Day)的促銷折扣進行消費。