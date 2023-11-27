周樂樂：市場利好政策發酵　關注科技創新方向

過去一周，A股滬深兩市均下跌。其中，科創50與創業板指跌幅較大均超過2%。申萬一級產業中，13個產業漲、18個產業跌。板塊方面，房地產、農林牧漁與煤炭漲幅居前，而電腦、電子與通訊等板塊跌幅則靠前。數據上看，上周市場板塊跌多漲少，市場情緒明顯偏弱，大盤仍處在震盪整理區間。

市場消息來看，國內方面，自從中央金融工作會議確立金融強國戰略後，國內各部會與各地方政府部門在陸續發布金融相關政策措施並落實執行。近期中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會三部門聯合召開會議，研究了近期房地產金融、信貸投放、融資平台債務風險化解等重點工作。在房地產金融領域強調支持房地產企業發債和股權融資，在化解地方債務風險方面強調合理降低債務成本、優化期限結構等，在信貸投放方面強調以信貸增長的穩定性促進我國經濟穩定增長。

預計三部門將持續加強政策落實和工作推進力度，並加大對重大策略、重點領域和薄弱環節的金融支持。筆者認為這是繼中央金融工作會議後又一重大的會議，目前信貸、財稅等扶持政策是無法提振社會主體信心，金融問題必須透過金融段去解決，此次會議以及後續的政策出台有利於國內穩經濟以及穩市場的信心。

另外，由於國內金融政策的支持，近期融創中國宣布完成境外債務重組全部流程，整體化解約900億元人民幣的債務風險，成為首家完成境內外債務重組的大型房企。融創這次債務重組成功，將有效提振產業的信心，在國內金融政策環境更加友善的背景下，預計將有更多企業能夠完成債務重組，房地產等相關產業可望企穩回升。筆者認為，在中央經濟工作會議的總基調政策方針引領下，未來金融服務實體經濟、金融讓利實體的相關政策將持續推進，並有望逐步激發市場活力，推動國內經濟的發展。

國外消息方面，近期聯準會公布11月貨幣政策會議紀要，紀要內容延續了謹慎的調性。會議紀錄中，官員們表達了對通膨的擔憂，認為當前通膨處於高位，雖然目前通膨數據呈現出放緩的趨勢，不過依然需要保持謹慎。在經濟前景方面，與會者指出目前美國經濟保持活力，但已經出現了一些經濟放緩的迹象，如美國最新消費、就業、通膨等數據有降溫趨勢，委員會預計美國第四季經濟成長將較上一季明顯放緩，其認為整體經濟成長面臨下行風險。在貨幣政策上，委員會強調將在一段時間內保持有限制性的高利率水平，重申將謹慎行事，並沒有流露結束升息周期的意願。

整體來看本次會議紀要內容相對鷹派，但在目前通膨數據放緩，壓力較為可控的背景下，預計聯準會年內再次升息機率較低，目前市場預期聯準會12月維持利率不變的機率為95.3%。筆者認為，儘管短期聯準會在未來一段時間保持高利率會讓短期市場情緒降溫，但是中長期來看，聯準會本輪升息周期已接近尾聲，美元持續走強的動力在減弱，對全球經濟溢出影響也會逐步減弱，人民幣匯率等國內資產的外部環境將會逐步改善。

展望後市，美國升息周期已步入尾聲，而國內方面經濟運作的積極因素和有利條件累積在逐步增多，隨着國內穩經濟與穩市場的一攬子政策和接續措施落地見效，能夠使得國內市場逐步企穩。預計國內股市短期調整空間有限，中長期可望企穩反彈。投資策略上，重點關注國產替代、政策重點支援以及具備科技創新的方向，如智慧駕駛，機器人與算力產業鍊等相關板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂