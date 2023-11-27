港股黑期高水110點　金價上周升近1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.03%，報103.44；港匯見7.7913；離岸人民幣(CNH)報7.1481；美元兌日圓處149.59；歐元報1.0939，英鎊報1.2599。金價處2,002.33美元。布油報80.66美元，紐油報75.69美元。比特幣(Bitcoin)跌0.8%，報3.74萬美元，之前升破3.75萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水110點。

●道指上周五(24日)收報35,390點，升117點或0.33%；標指收報4,559點，升2點或0.06%；納指收報14,250點，跌15點或0.11%。全周累計，道指、標指、納指分別累升1.27%、1%和0.9%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,668點，升108點或0.61%。

●11月恒生指數夜期收報17,670點，升79點，高水111點，成交17,146張。

●紐約期油上周五收報每桶75.54美元，跌2.02%，全周累跌0.5%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.58美元，跌1.03%，全周累跌不足0.1%。

●紐約期金上周五收報每安士2,003美元，升0.5%，全周累升0.9%。

●英國富時100指數上周五收報7,488點，升4點或0.06%；德國DAX指數收報16,029點，升34點或0.22%；法國CAC指數收報7,292點，升14點或0.2%。

●國鴻氫能招股，入場費10782元。

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