港股跌穿17400點　阿里及美團跌1%　內房物管股回吐

港股高開低走，恒生指數開市升118點，已見日中高位17,677點，之後持續回落，中午收報17,385點，跌174點或0.99%。國企指數半日收報5,965點，跌75點或1.25%；科技指數中午收報3,986點，跌37點或0.94%，主板成交402億港元。

金融股拖低大市，中國人壽跌2.7%；中國平安及招商銀行半日跌2.5%；友邦保險跌1.9%；工、中、建三大內銀股跌1%至1.1%；香港交易所跌0.6%。滙豐控股升0.1%。

大型科網股偏軟，美團及阿里巴巴跌1.2%。騰訊跌0.8%；京東集團跌0.3%；小米集團跌0.1%。攜程逆市升0.1%。

比亞迪股份減價促銷電動車，股價挫4.2%。小鵬汽車及理想汽車跌3.8%；蔚來跌2.3%。另外，吉利汽車及長城汽車跌0.7%及3%；廣汽集團跌1.1%。

內房股顯著回吐，碧桂園服務半日跌6.6%，是表現最差藍籌；龍湖集團跌5.6%；華潤置地跌3.4%；中國海外跌3.1%；華潤萬象生活跌3%。

此外，旭輝控股及融創中國半日挫11.4%及10.4%；龍光集團跌8.3%；富力地產跌8%；世茂集團跌7.8%；雅居樂跌7.7%；遠洋集團及花樣年跌6.9%；合景泰富跌6.1%；碧桂園跌5.1%。

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，美債息跌勢喘定，加上美元未見進一步轉弱，港股難有反彈大行情。他指，恒指正處於近期上升通道的底部，即17,400點水平，後市關鍵在於要守穩該水平，而上升通道頂部則為約18,000點水平。他指目前大市成交量偏少，反映沽壓不大，在美國加息周期料完結等條件下，後市有望突破該區間，但要有耐性等待。

【09:20】港股向好 騰訊及美團升逾1% 滙豐重上60元

港股開市做好，恒生指數升118點或0.67%，報17,677點；國企指數高開48點或0.81%，報6,089點；科技指數升38點或0.97%，報4,063點。

大型科網股個別發展，京東集團升2%；美團升1.7%；騰訊升1.2%；小米集團升0.8%；攜程無起跌；阿里巴巴跌0.3%。

金融股合力撐市，招商銀行升1.2%；滙豐控股升0.9%，重上60元；工、中、建三大內銀股升0.6%至0.8%；香港交易所及中國平安升0.2%；友邦保險無起跌。