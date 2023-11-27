品嚐廉價大閘蟹背後隱藏重大危機？內地通縮禍延香港...

外媒報道，內地的通縮冷風正南下，香港恐無法躲避，其中指上海大閘蟹將內地通縮帶到香港。

今年的大閘蟹幾乎跟白菜一樣便宜，內地如此形容這種正失去吸引力的高級美食。得益於氣候溫和，長三角地區產量創下3年來新高，來自山東北部及西北新疆省的新生產商也正進入市場。不過需求方面，內地消費者擔心經濟疲弱，根本沒有心情使錢，寧願儲錢，願意花10美元(約78億港元)購買「一小匙魚子」的消費者大減，故此大閘蟹價格較去年大跌40%。

港人周末北上旅遊也許是今年本港零售情緒轉變最深刻的例子，感覺內地甚麼都便宜。人民幣徘徊在10年低位附近，經濟瀕臨通縮。人們前往鄰近的深圳尋找美食、便宜的水療護理，甚至是私人瑜伽課程，順便逛逛沃爾瑪(Walmart)旗下山姆會員商店等大型超市，購買超大型商品，居民過境幾乎已恢復到疫前水平。

這種消費趨勢卻讓香港不少餐廳望而卻步，夜生活和酒吧受到的影響更大。儘管居民周末出遊，但備受期待的內地遊客消費並未實現，內地年輕人訪港時很實際，並注重價值，更喜歡在中環拍攝值得上載到社媒體上的照片​​，而不是去高檔商場刷卡購物。

儘管1月已全面通關，不過香港的零售銷售一直舉步維艱，促使商家進行反思，有商場正嘗試新概念，希望改變顧客購物體驗。然而，他們應該考慮提供更多優惠券及舉辦銷售活動。一股通縮冷風正從北方吹來，香港距離內地只是一河之隔，無法避開這股強大力量。