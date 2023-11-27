想去頂尖科企返工嘅人注意！蘋果CEO欣賞呢類人才...

在蘋果公司(Apple Inc.)工作需要具備哪些能力？行政總裁庫克(Tim Cook)在接受外媒訪問時談到Apple優秀員工的特質，包括具備團體合作精神，深信「1+1=3」，並要具備好奇心，而且不怕提問。至於會寫程式雖然很重要，庫克指Apple也有聘用不會寫程式的員工。

報道指，庫克接受歌手Dua Lipa訪問，談及Apple員工的共同特質。庫克表示，在蘋果共事的每個人都相信「1+1=3」。庫克指，若能夠與令自己最佳優點發揮出來的人共事，是極佳的感覺，從根本上來說，他們都相信「1+1=3」，「你的想法加上我的想法，比單獨的個人想法更好」。

庫克強調，公司聘用各種人才，無論其是否持有大學學位，並認為在人們身上尋找的特徵之一就是「合作」，會想他們真的能合作嗎？他們深信「1+1=3」嗎？另外，庫克也喜歡有好奇心，而且不怕發問的員工，以及具備創造力及團隊合作精神的人。

數學欠佳似乎不適合成為頂尖科企的員工，但庫克解釋，即使在工作之外，會寫程式也是一項重要的生活技能，但公司仍有僱用不會程式設計的員工，或者那些不是經常寫程式，或不將寫程式作為日常工作一部分的員工。