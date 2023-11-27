雪上加霜！全球航運業將面臨280億元碳排放帳單　

航運業經過早前疫情大流行及俄烏戰事引發的不正常旺市後，近年運費顯著回落，行業轉入艱難時期。隨着歐洲加大應對氣候變遷的力度，航運公司明年起面對碳排放帳單，料進一步蠶食盈利。

外媒報道，前往歐洲港口的船舶明年面臨36億美元(約281億港元)的碳排放帳單，並預期該項稅收幾乎肯定還會上漲。對此，位於地中海沿岸國家的6個歐盟成員國擔憂，航運商可能透過停靠不屬於歐盟的鄰近港口，藉此規避歐盟排放交易系統(ETS)的費用。

該項新規將於明年1月1日生效，受影響的不單只利用貨櫃運送的商品，還包括冬季取暖所需的液化天然氣。歐盟表示，應當將埃及的東塞德港，以及摩洛哥的丹吉爾地中海港確定為「鄰近貨櫃轉運港」，以避免逃稅。

根據行業最新的估計，假設碳價為每噸90歐元，至2024年，一艘在歐洲和亞洲之間航行的貨櫃船，預估ETS費用約81萬歐元(約690萬港元)的費用，相當於同一艘船年度燃油費用的10%左右，意味僅油價的波動就很容易超過ETS的全部成本。

然而，有業內人士指出，儘管該筆碳排放帳單高達數十億美元，與國際航運收入相比，其實只是九牛一毛，相信對運送的終端產品價格影響不大。去年行業巨頭馬士基盈利接近300億美元。不過，即使ETS只佔貨運成本的一小部分，市場已傳出，貿易商和公司如何利用漏洞來避免支付費用等相關討論。