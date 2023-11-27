明年到期銀行貸款破紀錄　港地產商傳轉尋私人信貸

在利率高企、融資成本上升的背景下，本港銀行貸款意願降低。外電報道稱，預計房地產開發商明年將有破紀錄的234億美元（約1,825億港元）銀行貸款到期，私人信貸機構正趁機積極吸納這些企業。

房地產開發商潛在的資金缺口，正吸引一系列私人信貸機構包括家族理財室、私募股權公司和資產管理機構，他們願意在有資產抵押的情況下提供高風險、高收益的貸款。雖然這些非銀行的融資，能使開發商在現金枯竭之際快速為新項目提供資金，甚或貸款再融資，但相對較高的利率有可能加劇債務困境。

Mayer Brown LLP在香港的房地產金融業務律師Jasmine Chiu稱，一些家族辦公室和資產管理公司正在建立這個新的業務線，就像私募信貸基金一樣，尋求增加私募信貸投資組合。Chiu稱，部分涉足商業地產的私募股權客戶，如今已經轉變為私募信貸機構。

世邦魏理仕香港資本顧問部執行董事曾晉焜表示，集團香港團隊已評估了30多項高收益私人信貸交易，這些交易均由辦公大樓、資料中心和豪華住宅等資產支持。他稱，融資成本上升及估值下降，對市場造成了雙重打擊，香港的私人信貸借款人正陷入困境。