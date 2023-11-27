【高盛推介】騰訊、阿里繼續下跌　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊上周五跌約2.4%，今早(27日)高開約1.2%後升幅收窄，及後倒跌。現報319元，跌約0.7%。騰訊公布，上周五於聯交所回購124萬股，涉資4.01億元。

阿里巴巴上周五跌約1.4%，今早繼續下跌，最低見74.7元。現報75.15元，跌約1.4%。有券商指阿里截至九月底止的第二財季業績合乎預期，並指目前股份估值仍然吸引，維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周五獲資金積極吸納，錄得約2,600萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周一至上周四共錄得約1,640萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

阿里方面，好倉於上周四及上周五共錄得約760萬元資金流入。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.8倍，中期輕微價外、熱門條款。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿10.0倍，貼價。

騰訊購19392，行使價380.2元，2024年01月26日到期，實際槓桿16.2倍，低面值、高槓桿。

騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿9.6倍，行使價270元以上、3個月期以上產品最高槓桿之一。

騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年05月23日到期，實際槓桿7.5倍，中長期、低面值。

阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿5.1倍，中長期、時間值損耗較低。

阿里購20222，行使價95.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.7倍，低面值、高槓桿。

阿里沽21346，行使價71.8元，2024年09月12日到期，實際槓桿3.3倍，中長期、新上市。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛58699，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率14.4倍。

騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率9.4倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率13.1倍。

騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率9.9倍。

阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率11.5倍。

阿里牛60104，收回價65元，行使價63.5元，換股比率100，槓桿比率6.5倍。

阿里熊60102，收回價85元，行使價86.5元，換股比率100，槓桿比率6.4倍。

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