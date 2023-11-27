K-POP冇人接班？未來30年南韓年輕人數量恐減半...

外媒引述南韓統計廳周一(27日)表示，由於老化趨勢迅速加劇，出生率創歷史新低，未來30年南韓年輕人的數量預計將減少一半。

根據南韓統計廳分析，2020年南韓19至34歲人口為1,021萬，預計2050年將減少到521萬。2020年，年輕人口佔南韓總人口比例為20.4%，預計2050年將降至11%。

在過去幾十年，南韓年輕人數量一直下降，從1990年的1,385萬，佔總人口的31.9%，降至2000年的1,288萬，2010年為1,097萬，2020年為1,021萬。

此外，這個年齡層的未婚人口比例在過去幾十年也在上升。2020年，784萬年輕人未婚，佔該年齡層總人口的81.5%。2000年的比例為54.5%，2010年為68.9%。

同時，南韓經濟活躍的年輕女性比例大幅增加，職業婦女佔比從2000年的42.3%，上升至2020年的61.1%。另一方面，2020年南韓有63.9%的男性有工作，2000年時這一比例為66%。

該國整體生育率，即一名婦女一生中誕下平均子女數量，在2023年降至約0.7的歷史低位。