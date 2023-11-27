港交所承諾2024年實現碳中和　2040年達致淨零排放

為實現與《巴黎協定》限制全球升溫攝氏1.5度的目標保持一致，港交所承諾將持續減少其範圍一、範圍二及範圍三的溫室氣體排放，並於2040年中和其剩餘排放量，亦計劃於2024年向科學基礎目標倡議組織(Science Based Targets initiative)提交其基於科學的減排目標以供驗證。

在實現2040年「淨零排放」的基礎上，港交所致力通過提高能源效益、使用可再生能源電力及進行低碳採購來減少其營運的碳排放。也將繼續與其價值鏈的業務合作夥伴合作，支持他們制訂以科學為基礎的減排目標。

港交所今天(27日)亦作出於2024年實現碳中和的承諾，銳意加快氣候行動，希望能以此為實現社會淨零排放作出貢獻，有關措施包括擴大集團的碳抵銷政策，透過購買優質認證的碳信用產品抵銷所有(重大)碳排放。

港交所主席史美倫表示，港交所將加快實現淨零排放和碳中和的目標。承諾在2040年實現淨零排放，比原定目標提前10年，表明持續及積極應對氣候變化的決心。

港交所集團行政總裁歐冠昇指，港交所正積極創建一個充滿活力的投資生態圈，以支持企業轉型至可持續發展，並提升其氣候適應能力。提供一系列可以幫助企業實現可持續發展目標的平台，例如碳交易平台Core Climate、綠色債券市場，及為上市發行人提供ESG教育的ESG Academy。

港交所集團旗下的倫敦金屬交易所也承諾在2040年實現淨零排放，並計劃在2024年向科學基礎目標倡議組織提交其基於科學的減排目標以供驗證。