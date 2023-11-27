人民幣本月累漲逾2%　一個因素勢成再升值推手？

受惠於聯儲局加息周期結束預期、中美關係改善以及中間價近期調強引導下，人民幣兌美元匯價11月至今已上升逾2%，隨着季節性因素到來，加上壓抑的延遲結匯等，市場相信人民幣可望在年底升值提供助力。

離岸人民幣(CNH)兌美元最新漲逾百點子，報7.1631，每百港元兌約91.9元人民幣。

報道指出，人民幣預期會有支持，一方面是出口商因現金需求，向來多選擇在年底結匯，因此人民幣兌美元過去多番在11月後打破頹勢；其次是人民幣今年稍早時貶值預期強，許多出口商選擇持匯賺取美元利息，轉用貸款來滿足人民幣需求，因此谷大了被壓抑的結匯金額，亦意味着更多的延遲結匯需求有機會被觸發釋放。

報道引述澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬稱，近期人民幣每天上百點的漲幅，體現了出口商套利交易結束和結匯增加。Evercore ISI駐紐約的中國研究董事總經理Neo Wang亦表示，儘管美元仍是決定人民幣的關鍵因素，但相信季節性因素可能會在年底前支撐人民幣的漲幅，而12月正是結匯高峰。

中金公司於報告中亦預期，扭轉或引發此前延遲結匯的倉位加速入場，將是推動人民幣回升的一大力量。報告指，截至今年9月份，國際貨物貿易順差與貨物貿易結售匯順差的差額累計達2,608.9億美元，僅次於2022年的2,903.2億美元，較2021年高出66%。

與此同時，外資流入改善或對人民幣構成支持，安本標準投資管理亞洲固定收益投資總監Edmund Goh預計，未來幾個月外資會繼續小幅買入中國債券。報道指，10月境外機構增持銀行間債券，其中政策性銀行債的增加幅度為逾兩年半來的單月最大，國債亦從此前連續三個月的減持轉為增持。

不過，人民幣升值仍面臨一些制約因素，包括中美利差寬闊、以及逢低進場的前期未能實現的客盤購匯等。