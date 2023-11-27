【高盛推介】美股半日市表現平淡　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：上周五(24日)為黑色星期五，有報道指有74%消費者計劃於今年感恩節及網絡星期一之間購物，當中有72%消費者則計劃於黑色星期五購物。此外據另一數據顯示，於黑色星期五扣除汽車銷售後， 零售銷售按年升2.5%。

美股上周五復市，但只有半日市，當日美股表現較平淡，納指輕微下跌19點或約0.1%，標指則升2點或不足0.1%。道指表現相對較好，收市升117點或約0.3%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周一至上周三共錄得約20萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周三至上周五共錄得約120萬元資金流入。

另一方面，道指淡倉於上周四及上周五共錄得約70萬元資金流入。標指淡倉於上周一至上周三共錄得約40萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。

納指購10039，行使價17,280點，2024年3月15日到期，實際槓桿21.1倍，低面值、高槓桿。

納指沽10054，行使價12,750點，2024年3月15日到期，實際槓桿12.8倍，中期、輕微價外。

道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿9.6倍，中長期。

標指沽10081，行使價3,588點，2024年06月21日到期，實際槓桿10.2倍，中年期。

蘋果、特斯拉及字母公司認股證條款：

蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿8.1倍。

蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿6.5倍。

特拉購10089，行使價350元，2024年05月21日到期，實際槓桿4.1倍。

特拉沽10088，行使價138元，2024年05月21日到期，實際槓桿2.6倍。

字母購10053，行使價158元，2024年06月25日到期，實際槓桿5.6倍。

字母沽10052，行使價118元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.7倍。

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