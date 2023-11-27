內地樓市有幾悲？深圳豪宅一個月冧價800萬

內媒報道，深圳樓市近兩年來較為低迷，但豪宅價格相對堅挺。惟今年下半年以來，深圳豪宅區價格出現明顯鬆動。深圳蛇口區一豪宅小區328方米(約3,530方呎)戶型，10月成交價達5,500萬元人民幣(下同)，但11月同戶型以4,700萬元成交，大幅插水800萬元。

報道引述深圳灣區某龍頭地產中介工作人員指，之前兩年多，深圳樓市低迷，這一片豪宅價格一直比較堅挺，但今年下半年以來，尤其是近一個月，價格下降比較多。她舉例稱，深圳灣區澳城花園一個89方米的四房單位，今年2月的成交價為1,820萬元，每方米20.1萬元；但11月成交價為1,650萬元，樓價下跌170萬元，每方米跌穿20萬元。

此外，有地產平台資訊顯示，位於深圳南山蛇口的豪宅盤雙璽花園一個328方米單位10月以5,500萬元成交，但11月下旬同一戶型成交價為4,700萬元，下滑800萬元。

深圳中原研究中心數據顯示，11月，深圳灣、香蜜湖、科技園、後海、華僑城、前海、蛇口等深圳樓價排名前10的多個豪宅區，叫價都出現下跌。其中，深圳灣區下跌0.27%至每方米19.8萬元，為近幾年來罕有跌穿20萬元。