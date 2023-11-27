搶生意！英國舉行投資峰會　辛偉誠：獲逾2800億投資

英國周一(27日)將在倫敦舉行投資峰會，首相辛偉誠在峰會舉行前宣布，英國將迎來295億英鎊(下同)(逾2,899億港元)民間投資。

辛偉誠的唐寧街辦公室在聲明中表示，澳洲基金IFM Investors及Aware Super將向基礎設施、能源轉型和經濟適用房等項目，分別投資100億元及50億元。西班牙電力巨頭Iberdrola在英國的投資計劃將增加70億元，其中包括輸電及配電網絡。其他項目並包括微軟(Microsoft)對人工智能(AI)基礎設施投資25億元。

他表示，吸引全球投資是其經濟增長計劃的核心，又指為清潔能源、生命科學及先進技術等行業，提供的新資金將在英國各地創造高質量的就業機會。

為恢復英國作為歐洲最大外國直接投資(FDI)目的地的地位，辛偉誠將會見全球企業高管。黑石行政總裁蘇世民(Stephen Schwarzman)、高盛行政總裁所羅門(David Solomon)及摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)將出席活動。

此外，法國已超過英國，成為新增外國直接投資項目數量最多的歐洲國家。