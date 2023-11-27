遊南韓血拼退稅額上限倍增　日本退稅恐更煩　港人外遊點揀？

日圓持續弱勢，港人忍不住密密「返鄉下」掃貨嘆美食，不過日本在旅客購物退稅機制上可能有所調整，不如以往方便，反之南韓將外國遊客在韓購物可退稅消費額上限提高一倍，未知港人會否考慮轉場去南韓血拼？

南韓企劃財政部長官秋慶鎬周一(27日)表示，明年1月1日起把外國遊客在韓退稅店購物時可享用的退稅消費額上限，提升至單次100萬韓圜(約5,981港元)及總額500萬韓圜(約2.98萬港元)。秋慶鎬指，此舉旨在促進外國遊客在韓購物，提振南韓旅遊業。

屆時，外國遊客每人每趟旅程可享受的離境退稅店退稅購物額上限，將分別從現有的單次50萬韓圜(約2,990港元)提高至100萬韓圜；總額從250萬韓圜(約1.49萬港元)提升至500萬韓圜。其中，單次購物額較政府今年9月在「關於吸引中國遊客的方案」中發布的70萬韓圜(約4,128港元)進一步提高。

另一方面，港人以往到日本旅遊的免稅購物便利性或不再。日本據報正考慮將退稅機制，改成「先購買後退稅」的方式，等旅客出境後才將消費稅退回，與其他國家做法看齊，以防止在當地轉售逃稅，預計2025年度或之後實施。