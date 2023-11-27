K Cash周一起招股入場費3959元　成首批使用FINI新股

該公司是次發行1.25億股，其中10%為本地公開發售，90%為國際配售，集資最多2.05億元。所得約73.2%用於透過向現有或新客戶提供更多貸款以擴展貸款組合；約16.8%用於發展及擴展科技部；約10%用於一般營運資金及企業用途。

K Cash行政總裁李根泰表示，正與一家全球信用卡網絡供應商合作，將向零售用戶發行先買後付信用卡，並計劃與指定商戶合作提供免息先買後付方案，強調公司目標客群與銀行不一，具自有優勢。

他指，看中先買後付市場增長快，具發展潛力，而相關技術已準備好，惟尚在搭建基礎設施。另指出，香港經濟已從新冠疫情走出來，目前失業率低，而公司上市後可提升知名度，有助未來擴大市場，對市場前景充滿信心。

他強調，任何時候都不會放過對公司發展有利的機會，包括引入戰略投資者，而外界對認購公司股份的興趣高，對是次招股有信心。

另外，該公司去年壞帳率為3.8%，按年跌1.3個百分點，而2021年則按年增加0.6.百分點，過去3年年化壞帳率為4.2%。公司財務總監林靜敏指，公司在疫情期間主動收緊放貸，以平衡風險，強調會管理好壞帳率水平，目標全年維持在4至5%的水平。