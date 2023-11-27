道期挫54點　油價跌近1%　美將公布新屋銷售數據

美匯指數報103.33；港匯見7.7893；離岸人民幣(CNH)報7.1505；美元兌日圓報149；歐元處1.095；英鎊報1.2623。金價報2,014.92美元。油價跌近1%，布油報79.77美元，紐油處74.78美元。比特幣見37,341美元。道指期貨跌54點。

焦點數據：

23:00 美國10月新屋銷售

23:30 美國11月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數

●恒生指數全日收報17,525點，跌34點或0.2%，主板成交逾759億港元。新世界發展跌6.4%，龍湖跌4.1%。

-港交所承諾2024年實現碳中和，2040年達致淨零排放。

-長城汽車據報計劃全面進軍歐洲，開始研發中心選址。

-比亞迪促銷電動車，股價曾挫半成，蔚小理跟跌。

-富豪酒店：聖誕檔期入住率料勝疫前，港須打造更多「理由」吸客。

-南韓據報調查銀行出售與恒生國企指數掛鈎ELS。

內地經濟：

●內地八部門發布通知，提出支持民營經濟25項措施。

●內地樓市有幾悲？深圳豪宅一個月冧價800萬。

●人民幣本月累漲逾2%，一個因素勢成再升值推手？

●唔夠騰訊鬥？字節跳動傳全面退出視頻遊戲市場。

●中國經濟：10月規模以上工業企業利潤按年增2.7%。

●品嚐廉價大閘蟹背後隱藏重大經濟危機？廿年前噩夢恐重臨...

香港經濟：

●明年到期銀行貸款破紀錄，港地產商傳轉尋私人信貸。

●港元1個月拆息創16年高位 港銀加P勢在必行？

●證監會：接15宗HOUNAX投訴，非持牌機構無權停止運作。

外地經濟：

●遊南韓血拼退稅額上限倍增，日本退稅恐更煩，港人外遊點揀？

●英倫銀行前官員Andrew Hauser將出任澳洲央行副行長。

●辛偉誠否認經濟計劃將帶來財政緊縮。

●K-POP冇人接班？未來30年南韓年輕人數量恐減半...

●雪上加霜！全球航運業將面臨280億元碳排放帳單。

企業消息：

●想去頂尖科企返工嘅人注意！蘋果CEO欣賞呢類人才...