港甲級商廈空置持續改善　惟租金連挫一年半

本港甲級寫字樓空置改善，惟租金持續向下。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，10月月底整體甲廈空置率微跌0.1個百分點至約12.6%，租金則再挫約0.5%，已連跌一年半。

該報告指出，上月甲級寫字樓空置改善，已連續兩個月回落，並以九龍主要分區表現較理想，其中，尖沙咀最顯著。該區空置率約9.5%，按月下跌約0.4個百分點，而九龍東亦由約19.2%，減至約19.1%，微跌約0.1個百分點。至於港島的中環空置率回升，上月達約9.8%，按月升約0.2百分點，港島東亦漲至約13.3%，同升約0.2百分點。而灣仔及銅鑼灣則跌約0.3個百分點至約9.8%。

此外，本港甲廈吸納量已連續3個月錄得增長。該公司九龍商業部主管鄧思勤表示，10月整體寫字樓市場再錄得淨吸納量，涉及約152,500方呎；9月淨吸納量為66,100方呎，即增長逾86,000方呎。他解釋，由於市場上物色價格相宜及優質的辦公室的需求趨增，九龍寫字樓空置率的改善最為明顯。其中九龍東月内錄得的新租賃成交個案，包括運動用品品牌租用啟德AIRSIDE寫字樓，涉及建築面積約37,500方呎。

上月整體甲級寫字樓呎租金跌至約52.6元，已連挫18個月。仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如稱，10月整體市場租金按月下跌，各主要分區市場中，中環與灣仔及銅鑼灣租金分別下跌約0.2%和約1%，而九龍東租金則繼續企穩。